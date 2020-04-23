شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ترصد وفاة 90% من مرضى كورونا على أجهزة التنفس الصناعى بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أمريكية أن ما يقرب من 90 % من جميع مرضى فيروس كورونا الذين تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي في أكبر نظام صحي في نيويورك توفوا، وذلك بعد أن فحصت الدراسة سجلات المستشفيات، وذلك بحسب موقع جريدة "دايلي ميل" البريطانية .

وفحصت الدراسة، التي نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، السجلات الصحية الإلكترونية لـ 5،700 مريض تم إدخالهم إلى مستشفيات نورثويل هيلث بنيويورك، والنتائج النهائية كانت معروفة لـ 2634 مريض.





ووجدت الدراسة أن حوالي 20 % من مرضى كورونا الذين عولجوا توفوا بشكل عام، لكن من بين الذين وضعوا على أجهزة التنفس الصناعي، مات 88 % بالنسبة لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وكان معدل الوفيات بعد وضعهم على جهاز التنفس الصناعي 97٪.

وذكرت شبكة CNN الأمريكية أن حوالي 12 % من المرضى الذين شملتهم الدراسة يحتاجون إلى أجهزة تنفس.

ووجدت الدراسة أيضا أن 94 % من أولئك الذين دخلوا المستشفى يعانون من حالات مرضية مزمنة قبل إصابتهم بكورونا.

ووجد الباحثون أن 57٪ يعانون من ارتفاع ضغط الدم، و 42٪ يعانون من السمنة، و 34٪ يعانون من مرض السكري.

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وكتب الباحثون "من بين المرضى الذين ماتوا، كان مرضى السكري، فهم أكثر عرضة لتلقي تنفس صناعي في وحدة العناية المركزة مقارنة مع أولئك الذين لم يكن لديهم مرض السكري".

كما أظهرت الدراسة أن الرجال يموتون أكثر من النساء.

وأصيب حوالي ثلث المرضى بالحمى بينما كان 17 % يتنفسون بسرعة كبيرة و 30 % كانوا بحاجة إلى أكسجين إضافي، كما تم إرسال المرضى إلى منازلهم بعد أربعة أيام في المتوسط.

وتم علاج ما يقرب من 14 % في العناية المركزة ، و 3 % بحاجة إلى غسيل الكلى المكثف وتوفي 21 %.

كارينا ديفيدسون، أحد مؤلفي الدراسة ونائب الرئيس لمعاهد فينشتاين للأبحاث الطبية،: "هذا مرض خطير للغاية مع نتائج سيئة للغاية لأولئك الذين يعانون من عدوى شديدة منه".

وأوضحت نريد المرضى الذين يعانون من مرض مزمن خطير أن يتخذوا احتياطات مبكرة ويلتمسوا العناية الطبية مبكرًا ، إذا بدأوا في إظهار علامات وأعراض الإصابة، وهذا يشمل معرفة أنهم تعرضوا لشخص مصاب بهذا الفيروس.