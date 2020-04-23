كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 أبريل 2020 01:40 مساءً - تحار أغلب السيدات الحوامل في تغذية الشهر الأول، فهو يعتبر شهراً هاماً جداً في الحمل، وأحياناً تتعرض حوامل الشهر الأول للإجهاض، فماذا عن صحة الحامل في الشهر الأول، فهي تحتاج إلى العناية الكاملة ليس في الشهر الأول فقط، وإنما أثناء فترة الحمل، ككل، لذلك على الحامل الاهتمام جيداً بصحتها وصحة الجنين ،أوضحت الدكتورة هند محمد سلمي، «استشاري النساء والتوليد»، أنه يجب على الحامل في الشهر الأول الاهتمام بالصحة جيداً وصحة الجنين، مع الحرص على عدم ممارسة التمارين الرياضية الخاصة، فكل حامل عليها إعطاء نفسها قسطاً من الراحة والاستجمام، بجانب اختيار أنسب الأطعمة التي لا تشعرها بالإرهاق والتعب والتخمة.

تغذية الحامل في الشهر الأول



التركيز على الأطعمة المفيدة لها ولجنينها، والتجنب والبعد التام عن الأطعمة الضارة التي تحتوي على السكر، والنشويات بكميات كبيرة، وخاصة لمن يعانين من سكر الحمل، على الحامل الموازنة بين كمية الطعام ونوعيته؛ حرصاً منها على النمو التدريجي للجنين في كل شهر، فهو يختلف عن الشهر الذي يسبقه ،تحتاج الحامل في تغذيتها إلى الحصول على جميع أنواع الفيتامينات والمعادن المختلفة، ليكبر جنينها بشكل سليم بعيداً عن أي عيوب وتشوهات، وبالأخص حوامل الشهر الأول .





تناولي فيتامين D الخاص بك



يُعرف فيتامين «د» بفيتامين أشعة الشمس؛ لأن الجسم يصنعه بشكل طبيعي عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس فوق البنفسجية، يدعم فيتامين «د» نظام المناعة في الجسم من خلال المساعدة في تنظيم الخلايا التي تركز على مكافحة العدوى ،تشير التقديرات إلى أن 5 - 29٪ من النساء الحوامل في الولايات المتحدة لديهن مستويات غير كافية من فيتامين «د»، خلال الثلث الثالث من الحمل، فإن متطلبات الكالسيوم المتزايدة في الجسم تجعل الحفاظ على مستويات فيتامين «د» أكثر ضرورة؛ نظراً لأنه قد لا يكون من الممكن دائماً الحصول على جرعتك اليومية من فيتامين «د» من الشمس، يمكنك الحصول عليها من خلال مزيج من النظام الغذائي والمكملات الغذائية.

المصادر الغذائية لفيتامين (د)



الأسماك البرية (السلمون والماكريل) وصفار البيض والفطر الشيتاكي والأطعمة المدعمة (منتجات الألبان والحبوب والخبز)، فيتامين D للنساء الحوامل والمرضعات بين 14 - 50 سنة من العمر هو 600 وحدة دولية (15 ميكروغراماً)، يشير الكونغرس الأميركي لأطباء التوليد وأمراض النساء (ACOG) إلى أنه عندما يتم تحديد نقص فيتامين «د» أثناء الحمل، يتفق معظم الخبراء على أن 1000 - 2000 وحدة دولية في اليوم من فيتامين «د» آمنة، لم يتم دراسة أنظمة الجرعات العالية المستخدمة لعلاج نقص فيتامين «د» أثناء الحمل.

أضيفي البروبيوتيك (البكتيريا المفيدة) لطعامك



ما يقرب من 70٪ من جهاز المناعة الخاص بك في الجهاز الهضمي، يمكن لعدد من العوامل بما في ذلك سوء النظام الغذائي والأدوية والإجهاد أن تستنفد مستويات البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي، مما قد يضر بوظيفة المناعة الصحية. البروبيوتيك عبارة عن بكتيريا صديقة، تساعد على خلق توازن صحي بين «البكتيريا المعوية»؛ مما يفيد صحتك العامة ومناعة الجهاز المناعي ،أضيفي البروبيوتيك إلى نظامك الغذائي من خلال المكملات الغذائية، ومن خلال مصادر الطعام الطبيعية، بما في ذلك الزبادي، الكرنب، الكابوتشي.

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احصلي على قسط كافٍ من النوم



يمكن أن يؤثر النوم بشكل عميق على جهاز المناعة لديك. إذا لم تحصلي على قسط كافٍ من النوم، من المرجح أن تمرضي.

أكثري من أكل اللحوم الحمراء والدجاج



بالإضافة إلى الأطعمة المحتوية على الحديد كالعدس، والفاصوليا، والفول، والسبانخ، والسلق، والبنجر وذلك إذا كنت لا تعانين من سكر الحمل، ولكن بالنسبة للحوامل الذين يعانون من سكر الحمل عليهم تجنب البنجر.

فيتامين «ج»



احرصي على تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين «ج» كالليمون؛ فهو يساعد على سرعة امتصاص الحديد. احرصي على أخذ الحديد بشكل خاص، والمكملات الغذائية الأخرى التي وصفها لكِ الطبيب.



أوميجا3



أكثري من تناول الأطعمة المحتوية على أوميجا 3 كالأسماك، بشكل متكرر يصل إلى ثلاث مرات أسبوعياً، مع الحرص على وجود الزنك والكالسيوم بغذائك، فهما يساعدان على نمو وتطور الجنين بشكل سوي.



ليتفادى حوامل الشهر الأول حرقة المعدة