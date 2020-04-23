انت الان تتابع موضوع معلومات عن كريم فوسي توب – Fucitop والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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فوسي توب “fuci top”؛ هو عبارة عن مضاد حيوي يُستخدم في حالات العدوى البكتيرية التي تصيب العين، إذ يثبط من بناء البروتين عن طريق منع انتقال أمينوأسيل الحمض النووي الريبي لبروتين الخلايا التي تستجيب، وينبغي عدم لمس القطارة أو أنبوب المرهم باليد أو بالعين لأن هذه العبوة الدوائية معقمة وقد يسبب لمسها العدوى للعين.

يحتوي الكريم على المادة الفعالة فيوسيديك اسيد، كما ويستخدم لعلاج القوباء، والتهابات الجلد المتعددة والجروح، وحالات أخرى الحالات الاخرى.

الآثار الجانبية لكريم فوسي توب – Fucitop

إن لاستخدام كافة الأدوية آثار جانبية قد تطرأ ولكريم فوسي توب آثار جانبية قد تحدث لكن ليس دائمًا وربما هناك بعض الآثار الجانبية النادرة ، ولكنها برغم ندرتها فهي خطيرة وينبغي على المريض استشارة الطبيب في حال ملاحظة أي من الآثار الجانبية التالية، خاصة اذا لم تزُل :

تهيج في مكان تطبيق الدواء، ألم أو حرقة .

حدوث احمرار في الجلد، طفح جلدي وأكزيما، التهاب الملتحمة .

وهناك أيضًا آثار جانبية أُخرى عند ملاحظتها ينبغي الاتصال بالطبيب للحصول على المشورة ، أو من أجل الإبلاغ عن تلك الآثار الجانبية إلى هيئة إدارة الغذاء والدواء المحلية لدى المستخدم.[2]

استخدام كريم فوسي توب – Fucitop

يوضع الكريم أو المرهم ثلاث أو أربع مرات يوميا أو كما يقول الطبيب.

غسل اليدين جيدًا بعد وضع الدواء؛ بهدف التقليل من خطر انتشار العدوى.

تبدأ البشرية في التحسن بعد بضعة أيام من الاستخدام، وينبغي الاتصال بالطبيب عند الشعور بعدم التحسُّن.[3]

احتياطات كريم فوسي توب – Fucitop

ينبغي قبل استخدام كريم فوسي توب إخبار الطبيب عن أنواع الأدوية التي يستخدمها المريض في الوقت الحالي، خاصةً تلك المنتجات التي تباع دون وصفة طبية كالفيتامينات والمكملات العشبية والحساسية من أنواع الأدوية والأمراض الموجودة مسبقًا، والظروف الصحية كالحمل والجراحة أو العمليات القادمة وما إلى ذلك، إذ إنّ في كثير من الحالات الصحية يكون المريض أكثر عرضة للآثار الجانبية للدواء، إذ ينبغي تناول الدواء وفقًا لتوجيهات الطبيب أو اتباع تعليمات الاستخدام الموجودة في العلبة. وفيما يلي تعليمات الاستخدام:

تجنُب ملامسة العينين.

عدم استخدام الدواء لفترات طويلة .

عد استخدام الكريم بكميات كبيرة إذ إن ّ الاستخدام على المدى الطويل يسبب زيادة حساسية الجلد لهذا الدواء إلى جانب الآثار الجانبية الأخرى.

غسل اليدين قبل وبعد استخدام الدواء.

موانع كريم فوسي توب – Fucitop

إنّ فرط الحساسية لكريم فوسي توب هو أهم موانع الاستخدام ، وبالإضافة إلى رد الفعل التحسسي لهذا الدواء.

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تركيب كريم فوسي توب – Fucitop

يتكون كريم فوسي توب من المكونات النشطة الآتية؛ الأملاح، حمض الفوسيديك وتختلف قوة التركيز من المكونات سابقة الذكر.

أسئلة شائعة حول كريم فوسي توب – Fucitop

هل كريم فوسي توب آمن للاستخدام عند الحمل؟ في حالة الحمل ينبغي استشارة الطبيب للحصول على التوصيات الخاصة بالحمل.

هل كريم فوسي توب آمن أثناء الرضاعة الطبيعية؟ لا يوصى باستخدامه أثناء الرضاعة الطبيعية.

هل من الآمن استخدام الدواء عند القيادة أو تشغيل الآلات الثقيلة؟ إذا كان النعاس أو الدوخة أو انخفاض ضغط الدم أو الصداع آثار جانبية عند استخدام الدواء فإنه من غير الآمن قيادة السيارة أو تشغيل الآلات الثقيلة.

كما ويُنصح المرضى بعدم شرب الكحول مع الأدوية لأن الكحول يزيد من النعاس إلى جانب الآثار الجانبية ، كما وينبغي استشارة الطبيب دائمًا من أجل الحصول على نصائح خاصة بجسم المريض وظروفه الصحية.

هل يسبب الدواء الإدمان؟ لا تسبب غالبية الأدوية الإدمان أو سوء الاستخدام. فعادةً يتم تصنيف الأدوية التي يمكن أن تسبب الإدمان كمواد خاضعة للرقابة من قبل الحكومة ولكن ينبغي التأكد من أن المنتج لا ينتمي إلى مثل هذه التصنيفات الخاصة للأدوية، يجب عدم التداوي ذاتيًا وتعويد الجسم على الأدوية دون استشارة الطبيب.

هل يجب التوقف عن استخدام المنتج فورًا أو أنّ التخفيف من استخدامه ببطء هو الأفضل؟ إذ إن بعض الأدوية لا ينبغي إيقافها على الفور بسبب آثار التي قد تنتج عن ذلك، لذا ينبغي استشارة الطبيب من أجل الحصول على تنبيهات خاصة بجسم المريض وصحته والأدوية الأخرى التي قد تُستخدم من قِبل المريض.

جرعة كريم فوسي توب – Fucitop

نسيان جرعة ؛ في حال نسيان جرعة أو فقدانها ينبغي استخدامها بمجرد التذكر، وفي حال كان موعد الجرعة الثانية قريبًا فيفضل تجاهل الجرعة الفائتة وعدم استخدام جرعة إضافية لتعويض الفائت، في حال النسيان الدائم للجرعات فإنه ينبغي وضع منبه أو سؤال أحد أفراد الأسرة تذكيرك بالمواعيد مع ضرورة استشارة الطبيب من أجل مناقشة التغييرات الحاصلة في جدول الجرعات أو عمل جدول جديد لتعويض ما فات من جرعات إذا كانت الجرعات الفائتة كثيرة.

الجرعة المفرطة من فوسي توب كريم ؛ ينبغي عدم استخدام أكثر من الجرعة المحددة من قبل الطبيب إذ إنّ تناول المزيد من الأدوية لن يحسن أو يخفف من الأعراض وإنما قد يسبب التسمم أو بعض الآثار الجانبية الخطيرة، وفي حال شكّ المريض في أنه قد تناول جرعة زائدة، فيجب زيارة قسم الطوارئ في أقرب مشفى أو مركز صحي، مع ضرورة إحضار أي معلومات عن الدواء لتزويد الأطباء بالمعلومات اللازمة.

عدم إعطاء الأدوية الموصوفة للمريض لأشخاص آخرين حتى لو كان لديهم نفس الحالة أو الأعراض.

تخزين كريم فوسي توب – Fucitop

يجب تخزين الأدوية في درجة حرارة الغرفة، وبعيداً عن الحرارة والضوء المباشرين بالإضافة إلى عدم تجميد الأدوية.

الاحتفاظ بالأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال أو الحيوانات الأليفة.

عدم غسل الأدوية في المرحاض أو سكبها في الصرف ما لم يُحدد ذلك من قِبل الطبيب إذ إن بعض الأدوية قد تسبب تلوثًا للبيئة.

وينبغي استشارة الصيدلي أو الطبيب عن التفاصيل حول كيفية التخلص من فوسي توب كريم بأمان.

الكريم منتهي الصلاحية : ليس من الخطير جدًا تناول جرعة واحدة منتهية الصلاحية من فوسي توب كريم على الأرجح فهو لا يحدث ضررًا كبيرًا وبالرغم من ذلك يجب الاتصال بمقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي للحصول على المشورة المناسبة خاصّةً عند الشعور بالتوعك، وقد يكون الدواء منتهي الصلاحية غير فعال في علاج الحالة أو المرض.

وعدم استخدام الأدوية منتهية الصلاحية خاصةً من قِبل الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والنوبات المرضية والحساسية التي تهدد الحياة، فمن الآمن الاتصال بمقدم الرعاية الصحية من أجل الحصول على الأدوية البديلة التي تساعد في شفاء المرض.[2]