أخطاء يجب أن يتجنبها الزوجين لتخفيف حدة الخلافات قبل رمضان

أيام قليلة ويهل علينا رمضان بروحانياته وبركاته وخيراته وأجوائه الجميلة الأخاذة، فبرمضان تهدأ النفس وتشعر بالأمان والإطمئنان وهي عوامل هامة لتعزيز العلاقات وبخاصة علاقة الزوجين ببعضهما البعض، ولذلك نقدم نصائح للزوجين قبل بداية رمضان ليستفيدا منها في حياتهما الزوجية خلال الشهر الكريم.

إتحاد النية على التعايش بهدوء

على الزوجين إغتنام فرصة رمضان لتخفيف حدة الخلافات فيما بينهما مهما كان سببها، وإتحاد النية على التعايش بهدوء خلال الشهر الكريم، وذلك من خلال تحليهما بالصبر، والتقرب من بعضهما البعض والإستفادة من تأثير روحانيات رمضان.

التجاهل

ليس من الحكمة أن يضحي الزوجان بشهر رمضان في سبيل تصيد الأخطاء وإفتعال المشاكل التي من الممكن وأد أي فرصة لحدوثها لو أنهما إعتمدا التجاهل وعدم الوقوف على الأخطاء الصغيرة منهاجا له في العلاقة، إضافة إلى حسن التصرف حيال الأخطاء الكبيرة، حتى يأتي رمضان وقد إستعد كل منهما له بصورة إيجابية.

المرونة في التعامل

المرونة في التعامل من نصائح للزوجين قبل بداية رمضان، وتعني ضرورة تعامل الزوجين بسهولة ويسر قبل بداية رمضان حتى يدخل الزوج والزوجة في ذلك المزاج الهادئ الممهد لعلاقة طيبة دون خلافات في رمضان.

تقبل الآخر

تقبل الآخر أيضا من نصائح للزوجين قبل بداية رمضان، وهو أمر هام إذا يجب على الزوجين التعود على تقبل بعضهما البعض بكل ما فيهما من مزايا وعيوب، وبما في ذلك تقبل العصبية والإنفعال حتى لا تزيد الخلافات الزوجية في رمضان بسبب عدم تقبل الزوجين لبعضهما البعض.

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أخطاء يجب أن يتجنبها الزوجين قبل بداية رمضان

يجب أن يتجنبا زيادة المشاحنات والخلافات قبل بداية رمضان حتى لا يأتي رمضان وهما في حالة خلاف قد تزيد سوءا بعد ذلك.

تجنب النقد الهادم ضرورة هامة، لأنه يخلق حالة غير صحية في نفس الزوجين، الأمر الذي يؤثر على علاقة الزوجين في رمضان بصورة سلبية.

الإنفعال المبالغ فيه، لأنه يجعلهما في حالة غليان مستمرة قد تزيد من أخطاء كل منهما في حق الآخر.

الهروب من المشاكل، لأنه يزيد من حدتها وله دور كبير في تراكمها وهنا تكمن الخطورة فالكتمان والهروب من مواجهة المشاكل لهما سلبيات عديدة أهمها تعبئة رصيد كل منهما تجاه الآخر بكثير من السلبيات.

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