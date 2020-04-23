شكرا لقرائتكم خبر عن قوي مناعتك في رمضان واحمي نفسك من كورونا بهذه الأطعمة ..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأتي شهر رمضان المعظم في ظل أزمة تفشي الفيروس التاجي كورونا، ويشعر الجميع بالخوف والتوتر والقلق من هذا الفيروس، الذي يتمكن من الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة، وخلال هذا الفيديو سنتعرف علي أفضل الأطعمة التي ينصح بتناولها في شهر رمضان، لتقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بكورونا، وذلك وفقا لموقع "WEBMED"، ومنها:

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