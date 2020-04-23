شكرا لقرائتكم خبر عن هل الشامبو يقتل الفيروسات في شعرك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعرف جميعاً أهمية نظافة اليدين الجيدة للحفاظ على صحتنا والوقاية من الأمراض وفيروس كورونا، حيث يمكن أن يمنعنا غسل اليدين من الإصابة بالعدوى بسبب البكتيريا أو الفيروسات التي قد نلتقطها من الأسطح الشائعة مثل مقابض الأبواب وأزرار المصاعد ودرابزين السلم، ولكن ماذا عن البكتيريا والفيروسات التي قد تكون موجودة في شعرنا أو على فروة رأسنا؟.. في هذا التقرير نتعرف على الشامبو ودوره في قتل الفيروسات والبكتيريا في الشعر، وفقاً لموقع "إنسايدر".

فعالية الشامبو ضد الجراثيم

الشامبو قد يرغى بنفس الطريقة التي يقوم بها صابون اليد، ولكن الغرض منه ليس إزالة الجراثيم وقتلها، بل هو لتنظيف فروة الرأس والشعر من تراكم المنتجات والأوساخ والزيوت الزائدة، ومع ذلك، وفقًا للخبراء أثبت الشامبو أنه فعال جدًا في تخليص شعرنا من الكائنات الحية الدقيقة.

قال ستانلي مالوي، نائب الرئيس المساعد للأبحاث والابتكار في جامعة ولاية سان دييجو الأمريكية: "أولاً عملية الترغية والشطف تضعف وتغسل الميكروبات من شعرك وتجعلها تنزلق."

وأضاف قائلاً: "ثانيًا ، يحتوي الشامبو على منظفات لإزالة الزيوت الطبيعية من الشعر، وبعض هذه المنظفات لديها القدرة على إذابة الأغشية على بعض البكتيريا والفيروسات، وبالتالي تعطيلها".

ولاحظ أيضًا أن الشامبو يستخدم منظفات أكثر نعومة مقارنة بالصابون، وبالتالي الشامبو لا يجفف فروة الرأس والشعر كثيرًا، وفي حين أن هذا قد يجعل الشامبو أقل فعالية في قتل مسببات الأمراض، إلا أنه لا يزال فعالًا جدًا في غسلها وجعلها تسقط في البالوعة.

كيف تحافظ على شعرك خالي من الفيروسات والبكتيريا؟

قال مالوي أن شعرك ليس مكانًا مثاليًا لعيش البكتيريا والفيروسات، مضيفاً أن زيوت الشعر الطبيعية يمكن أن تعمل كحاجز لمنع العدوى.

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وأوضح أن الشعر مسامي أو يقوم بنفاذ الماء، وبصفة عامة، لا تستمر الفيروسات لفترة طويلة على الأسطح المسامية كما هي على الأسطح غير المسامية.

ولتوخي مزيد من الحذر، قد ترغب في التفكير في زيادة عدد مرات غسل شعرك إذا كنت حول شخص مريض أو في أوقات مثل موسم الأنفلونزا.

وأشار وايت أنه من المهم أيضًا تطهير مقابض الفرشاة والأمشاط بانتظام، وأيضا، تجنب مشاركة أي منتجات الشعر لمنع انتقال الجراثيم.

وهناك شامبو مضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات، ولكن هذا مخصص للأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية محددة ، مثل القشرة الشديدة أو التهاب الجلد الدهني، والذي يمكن أن يحدث بسبب فرط نمو مسببات الأمراض الفطرية.

وأوضح أنه يجب تجنب استخدام هذه الأنواع من الشامبو ما لم يخبرك أخصائي طبي بذلك، حيث أن هذه الأنواع يمكن أن تقتل المركبات المضادة للميكروبات البكتيريا النافعة لدينا ، وفي كثير من الحالات، تعزز أيضًا مقاومة المضادات الحيوية".

ولا داعي للقلق كثيرًا بشأن الفيروسات أو الجراثيم في شعرك، من المحتمل أن يكون هناك أي شيء ضار هناك، والغسيل المنتظم بالشامبو العادي المعتاد سيؤدي المهمة، لكن من المهم التركيز على النظافة الجيدة لليدين.