معلومات عن عقار سبازموفري – Spasmofree

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يعتبر سبازموفري علاج فعال لجميع المغص والتقلصات ، كما يعمل كمضادات مستقبلات أستيل كولين المسكارينية ، ويعبر من أهم البلاد التي أنتشر فيها الدواء هي مصر كما يحتوي الدواء على رباعية الأمونيوم .

عبوة عقار سبازموفري – Spasmofree

الدواء متوفر بثلاث تركيزات وهم

سبازموفري تركيز 50 مجم وشكل الدواء هو عبارة عن شريط 20 قرص وعدد الشرائط اثنان شريط سبازموفري تركيز 10 مجم \5 مللي وهو عبارة عن زجاجة شراب 120 مللي عدد 1 علبة سبازموفري 5 مجم \2 مللي وهو عبارة عن 3 أمبولات وريدي بالعضل عدد 1 علبة

نشرة عقار سبازموفري – Spasmofree

تصنيف الدواء البلد التي انتجت فيها الدواء دواعي الاستعمال شكل الدواء وسعره جرعة الدواء موانع الإستعمال اثار الدواء الجانبية حذر استخدام الدواء التفاعلات الدوائية مع الدواء الجرعة الزائدة وأعراضها وعلاجها أثر الدواء على الحمل والرضاعة الأثار الطبية للدواء ( كيفية عمله) الحركات الدوائية . الشركة المنتجة بدائل الدواء

دواعي استعمال عقار سبازموفري – Spasmofree

مغص التهاب المثانة

مغص الطمث

المغص المعدي والمعوي

المغص المراري

الآم التهاب المرارة

أي تقلصات في المعدة أو تقلص عضلي ناتج عن أي مشكلة في الأمعاء أو الجهاز البولي أو الجهاز التناسلي

مضاد للمغص والتقلصات

المغص الناتج عن الاضطرابات المعوية والإسها

جرعة عقار سبازموفري – Spasmofree

للبالغين :

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بالنسبة للأقراص فإن الجرعة اليومية الموصى بها من أقراص Timonium هي 2.6 حبة (بين 100 و 300 مجم) بجرعات منفصلة.

الحقن يوصى بتناول أمبولة واحدة 3 مرات يوميا إما عن طريق الحقن العضلي أو البطئ في الوريد.

جرعة تحاميل 20 مجم مرتين أو ثلاث مرات يوميا

الشراب من 30 إلى 90 مجم 3 مرات في اليوم (أو 15.45 مجم 3 مرات في اليوم)

في حالة نسيان الجرعة ، يمكن تناولها بمجرد تذكرها ، ولكن لا تحاول مضاعفة الجرعة أو إضافة جرعتين معا .

الأطفال :

الشراب: 3. 6 ملغ لكل كيلوغرام من وزن الطفل في اليوم (أو 1.5 إلى 3 مل لكل كيلوغرام من وزن الطفل في 3 جرعات منفصلة في اليوم)

اضبط الجرعة في حالة أمراض الكلى

استخدم الدواء بحذر في حالة الفشل الكلوي الحاد

اضبط الجرعة في حالة أمراض الكبد

يجب استخدام الدواء بحذر في حالة فشل الكبد الحاد

آثار جانبية لعقار سبازموفري – Spasmofree

من أهمها :

فم جاف ، صعوبة التبول ، اضطراب عقلي خاصة عند كبار السن . الإمساك . الاحساس بالضعف ودوار . بكاء بدون دموع وهدوء . عدم وضوح الرؤية . اضطراب في خفقان القلب وقد يؤدي إلى السرعة فب دقات القلب . صداع . فقدان الشهية . طفح جلدي . القيء والغثيان . تهيج . زيادة الشعور بالحماس والإثارة . اخفاض الضغط .

تحذيرات استعمال عقار سبازموفري – Spasmofree

يجب استخدام تيمونيوم بحذر في أي مريض يعاني من الزرق أو تضخم البروستاتا . يتم استخدامه بحذر في حالات التهاب الشعب الهوائية والأزمة الرئوية ومشاكل الصدر . يتم استخدامه بحذر في المرضى الذين يعانون من الفتق الحجابي والمريء الارتجاعي ، لأنه قد يؤدي إلى تفاقم الحالة . استخدم بحذر في حالات قصور الشريان التاجي وأمراض القلب . استخدم بحذر في ارتفاع درجة الحرارة المحيطة . استخدم بحذر في حالة اضطرابات الغدة الدرقية . استخدم بحذر في المرضى الذين يعانون من الفشل الكبدي أو الكلوي . يتم استخدامه بحذر في المرضى الذين هم قريبون جدًا من عدم النشاط أو عدم النشاط . يحظر استخدامه أثناء قيادة السيارة أو العمل . استخدام أي جهاز بسبب تأثيره المحتمل على الرؤية وانخفاض الضغط والدوخة ، مما يعرض حياة الشخص للخطر .

موانع عقار سبازموفري – Spasmofree

لا يتم استخدامه في حالة الجلوكوما أو إذا كان هناك ألم شديد بالعين مع اضطراب بصري. لا يستخدم مع أي مريض يعاني من مشاكل في البروستاتا أو المثانة لا تستخدم في حالة الحساسية من تيمونيوم لا تستخدم مع الأطفال دون سن 6 أشهر

التفاعلات الدوائية

لتجنب التفاعلات المحتملة مع الأدوية الأخرى ، يجب عليك إبلاغ طبيبك أو الصيدلي بأي من الأدوية التي يتم تناولها حاليا ، ومن أهم هذه التفاعلات .

إن تناول Timonium مع الأتروبين يزيد من شدة الآثار الجانبية ، مثل احتباس البول ، والجلوكوما الحاد المفاجئ ، والإمساك وجفاف الفم.

، والجلوكوما الحاد المفاجئ ، والإمساك وجفاف الفم. يمكن إضافة القائمة التالية من الأدوية إلى أدوية أخرى مشابهة للأتروبين ، بما في ذلك مضادات الاكتئاب من الإميبرايمن Imipramine ، أغلب مضادات الهيستامين للمستقبل H1 ، مضادات الباركنسون المضادة للكولين antiparkinsonian anticholinergice ، كما يمكن إضافة ديسوبسيراميد Dispyramide ، مضادات التقلصات anti spasmodics ، كلوزانبن Clozapine ، فينوثيازين Phenothiazine

الجرعة الزائدة من سبازموفري – Spasmofree

أثبتت الدراسات أنه عند تناول جرعة زائدة من هذا الدواء لا يؤدي إلى زيادة الشفاء من المرض ، وهذا قد يتسبب في تسمم الفرد لأن التعرض لجرعات كبيرة لم يحددها الطبيب المتخصص يعرضك لجفاف فم المريض ، وتعرضه للإمساك الشديد ، وعدم التركيز عند تناوله قبل كبار السن قد يزيد أيضًا من معدل ضربات القلب بشكل مستمر .

من المرض ، وهذا قد يتسبب في تسمم الفرد لأن التعرض لجرعات كبيرة لم يحددها الطبيب المتخصص يعرضك لجفاف فم المريض ، وتعرضه للإمساك الشديد ، وعدم التركيز عند تناوله قبل كبار السن قد يزيد أيضًا من معدل ضربات القلب بشكل مستمر . أثبتت الدراسات أنه عند تناول جرعة زائدة من هذا الدواء لا يؤدي إلى زيادة الشفاء من المرض ، وهذا قد يتسبب في تسمم الفرد لأن التعرض لجرعات كبيرة لم يحددها الطبيب المتخصص يعرضك لجفاف فم المريض ، وتعرضه للإمساك الشديد ، وعدم التركيز عند تناوله قبل كبار السن قد يزيد أيضًا من معدل ضربات القلب بشكل مستمر.

كما قد يعرضك تناول الجرعات بزيادة عن الحد المطلوب للقئ والغثيان , مع وجود مشاكل كبيرة في جهاز المريض الهضمي مع تعب كبير بجسم المريض والشعور بالوهن العام , وعدم استقرا أيونات الجسم وكذلك الأملاح الموجودة في جسم الفرد.

كما قد تؤدي الجرعات الكبيرة منه إلى هبوط في الدورة الدموية وعدم استقرار الجهاز التنفسي للشخص المريض

عند تعرض المريض لكل تلك الأعراض التي تم سردها لابد من سرعة نقله للمستشفي وتناوله عدد من الإسعافات التي تعمل على تخلص الجسم من الأثار الجانبية الناتج عن الجرعة الزائدة.

ولكن مع تناولك كميات كبيرة من هذا الدواء غير المحددة لحالتك من قبل الطبيب المعالج لك فيجب متابعة الجهاز التنفسي لك وكذلك ضغط الدم بالجسم ، ودقات الفلب من حيث المعدل الطبيعي له أم أن هناك أضرار على القلب من تناول جرعات الدواء، ويتم التخلص منها من خلال استفراغها خارج الجسم عن طريق القئ او يتم استخدام المطهرات المعوية , ويتم ضبط معدلات الجسم الطبيعية من حالات الإخراج البولي وكذلك الكتروليت دم المريض.

بدائل عقار سبازموفري – Spasmofree

حيث يمكنك تناول عدد من الأدوية البديلة لهذا الدواء عن طريق استشارة الطبيب المعالج لك , ولكن تلك الأدوية تكمن في تناول أي من الأدوية التالية فيسرا ، فيسيرالجين ، ميباسبازممين ، ماسكلور جينيك ، تيموجين ولكن عليك عرض تلك الأدوية البديلة على الطبيب المتابع لحالتك.

سبازموفري للحمل والرضاعة

حيث أثبتت الدراسات الطبية التي تمت على مدي تأثير هذا الدواء على المرأة الحاملة وكذلك التي تقوم بإرضاع طفلها ولكن لن تتوصل تلك الدراسات لوجود أي مضاعفات جانية يمكن أن تلحق ضرر بالحامل أو المرضعة ولكن تلك الدراسات , يتم توثيقها عن طريق التوصية من قبل الطبيب التخصص بمعالجة الحالة لأنه هو الوحيد الذي يستطيع مدى نفع الدواء من عدمه. [1]