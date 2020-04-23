ماهي الرعاية التلطيفية

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الرعاية التلطيفية ، هي شكل من أشكال الرعاية الصحية التي تسعى إلى تحسين نوعية حياة المرضى ، الذين يعانون من مرض عضال من خلال الوقاية وتخفيف المعاناة ، ويتم تسهيل ذلك من خلال التعرف المبكر على الأمراض التي تهدد الحياة ، ومعالجة الألم والمشاكل المرتبطة بالمرض ، بما في ذلك تلك التي تكون جسدية أو نفسية أو اجتماعية أو روحية بطبيعتها.
كما هو محدد ، تبدأ الرعاية التلطيفية عند تشخيص المرض النهائي ، ويمكن تقديمها في مجموعة متنوعة من إعدادات الرعاية الصحية ، فبشكل عام فإنها تشمل أخصائيي الرعاية الصحية والاجتماعية ، العاملين في المستشفيات والمجتمعات المحلية ، ودور الضيافة والقطاعات التطوعية.
وقد ارتبطت الرعاية التلطيفية بالعديد من المصطلحات المختلفة ، بما في ذلك الرعاية النهائية ، ورعاية الموت ، ورعاية نهاية الحياة ، والرعاية الداعمة ، ومع ذلك فإن هذه الأشكال من الرعاية ليست بالضرورة نفس الرعاية التلطيفية.[1]
وبالمثل ، توصف الرعاية التلطيفية في بعض الأحيان بأنها رعاية المستشفيات ، في حين أن رعاية المسنين تنطوي على رعاية ملطفة ، إلا أنها مخصصة للرعاية المقدمة قرب نهاية الحياة ، في المقابل تغطي الرعاية التلطيفية مدة مرض المريض ، وبالتالي يمكن تقديمها على مدار سنوات.
مبادئ الرعاية التلطيفية
تؤكد الرعاية التلطيفية على ثلاثة مبادئ رئيسية هي كالتالي :
1- يعد النهج القائم على الفريق أمرًا أساسيًا في إدارة الأعراض المؤلمة ، مثل الألم والغثيان ، والتعب والاكتئاب ، كما أنه مكون ضروري في تلبية الاحتياجات الجسدية ، والنفسية الاجتماعية للمريض ، وعائلته.[2]
2- الموت عملية طبيعية ، هناك حاجة إلى إدارة الأعراض لمساعدة المرضى على العيش على أكمل وجه ، حتى وفاتهم.
3- دمج الرعاية الجسدية مع الرعاية النفسية والروحية ، يؤدي دورًا حيويًا ، في الرعاية الشاملة للمريض.
أنواع الرعاية التلطيفية
ظهر مفهوم تقديم الرعاية الطبية للوفاة في إطار منظم لهذا الغرض ، في دبلن في أواخر القرن التاسع عشر ، وتم تأسيسه في إنجلترا في أوائل القرن التالي ، ومع ذلك يُنسب تأسيس حركة الرعاية التلطيفية ، على نطاق واسع إلى Dame Cicely Saunders ، وهو طبيب بريطاني كان رائدًا في نهج الرعاية التلطيفية ، قام بافتتاح مستشفى St. Christopher’s London في عام 1967.
وفي المملكة المتحدة استغرق الأمر المزيد عقدين من الاعتراف بالرعاية التلطيفية ، كتخصص طبي ، وفي الولايات المتحدة لم يتم قبولها كتخصص طبي حتى عام 2006م ، أما اليوم الرعاية التلطيفية معترف بها دوليا ، وربما الأهم من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) ، وقد أدى قبوله كمجال للطب ، إلى العديد من التطورات في تقديمه ، وإلى تغييرات في تنظيمه كنظام للرعاية ، ونتيجة لذلك تم تقسيم الرعاية التلطيفية إلى رعاية ملطفة عامة ، ومتخصصة.
الرعاية التلطيفية العامة
تعتمد الرعاية التلطيفية العامة على المبادئ التوجيهية الثلاثة للرعاية التلطيفية ، وهي مهارة أساسية للممرضات والأطباء ، كما يعد نهج الرعاية التلطيفية جزءًا حيويًا من جميع الممارسات السريرية ، بغض النظر عن مرض المريض أو مرحلته.
ويشمل النظر الشامل للمريض واحتياجات أسرة المريض ، بالإضافة إلى معالجة المخاوف الطبية والجسدية ، ويتم تقديم الرعاية التلطيفية العامة على أساس الحاجة ، وليس التشخيص ، ويتم تقديمها في المستشفيات ، أو في منازل المرضى ، أو في مرافق الرعاية المتخصصة ، مثل دور التمريض.
الرعاية التلطيفية المتخصصة
يقدم المتخصصون في الرعاية التلطيفية ، الرعاية للمرضى ذوي الاحتياجات المعقدة ، وفرق الرعاية التلطيفية المتخصصة متعددة التخصصات ، وتتكون من ممرضات ، وأطباء ، ومتخصصين في الرعاية الصحية والاجتماعية ، والقادة الدينيين ، وأفراد من القطاع التطوعي.
وقد يكون المتخصصون متمركزين في مستشفى ، أو قد يكونون جزءًا من فريق متخصص في المستشفى ، وهم يعملون إما مباشرة مع المرضى والعائلات ، أو مع المتخصصين الآخرين في الرعاية الصحية ، لتكملة الرعاية العامة التي يتلقاها المريض ، وقد يتم عملهم في المستشفيات ، أو مرافق الرعاية المجتمعية ، أو بيوت المرضى.[3]
رعاية المسنين
رعاية المسنين ، والتي تهتم بتقديم الدعم الطبي والنفسي والروحي ، قرب نهاية حياة المريض ، تطورت إلى حد كبير من عمل المنظمات الخيرية ، وفي الواقع ، تم إنشاء أول مرفق ضيافة للمسنين في دبلن من قبل مجموعة من الراهبات الأيرلنديات المعروفات باسم راهبات المحبة.
وتوفر مرافق الضيافة اليوم مجموعة متنوعة من الخدمات ، بما في ذلك الرعاية التلطيفية المتخصصة والمجتمعية ، بالإضافة إلى ذلك ، قد يتم تقديم رعاية المستشفيات ، في أي من البيئات المختلفة ، بما في ذلك في وحدات المرضى الداخليين في المستشفيات ، أو في المستشفيات أو دور التمريض ذات أسرة المستشفيات ، أو في منزل المريض ، أو في الرعاية النهارية في المستشفيات.
وقد تم إنشاء وحدات المرضى الداخليين في المستشفيات ، في البداية للتعامل مع احتياجات المرضى الذين يعانون من سرطان نهائي ، وتم البحث عن خدمات التكية بشكل متزايد من المرضى الذين يعانون من أمراض نهائية أخرى ، مثل التصلب الجانبي الضموري (ALS ، مرض الخلايا العصبية الحركية).
كما تم تطوير رعاية الأطفال ، لاحتياجات الأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية التلطيفية ، لظروف مثل الأمراض التنكسية ، أو الخبيثة.
ويتم قبول المرضى في رعاية المرضى الداخليين ، لمجموعة متنوعة من الأسباب ، بما في ذلك التقييم ، وإعادة التأهيل ، وإدارة الألم والأعراض ، وإقامات الراحة القصيرة ، أو الرعاية النهائية ، ويتم تشجيع العائلات على المشاركة في الرعاية عند الاقتضاء ، وتميل الزيارة إلى أن تكون مفتوحة ، يحصل الموظفون عادةً على التدريب المتخصص ، والتعليم في الرعاية التلطيفية.
فرق الرعاية التلطيفية المجتمعية
يتكون فريق الرعاية التلطيفية المجتمعية ، من ممرضات متخصصين في الرعاية التلطيفية ، يزورون المرضى والعائلات في منازلهم ، أو الذين هم جزء من فريق أكبر ، يقدم الرعاية للمرضى في مرافق مثل المستشفيات ، وفي أوائل القرن الحادي والعشرين ، بدأ ممرضو الرعاية المجتمعية ، والرعاية التلطيفية في العمل بشكل وثيق معًا ، وغالبًا ما يعبرون الحدود ، التي تفصل عادةً بين الرعاية المجتمعية ، والمستشفيات.
يشمل دور فريق الرعاية التلطيفية المجتمعية ، تقديم الدعم والمشورة بشأن الألم والأعراض المؤلمة الأخرى ، وتقديم الدعم العاطفي للمريض وعائلاتهم ، وتقديم الدعم الثكلى ، ولقد قادت الجمعيات الخيرية الطريق في تقديم الدعم المجتمعي ، من خلال تقديم خدمات التمريض.
تطورات الرعاية التلطيفية
الرعاية التلطيفية هي مصدر قلق عالمي ، والارتفاع المطرد في عدد الأشخاص الذين يعيشون لفترة أطول مع الأمراض التنكسية ، يشير إلى أن الطلب على خدمات الرعاية التلطيفية سيزداد في القرن الحادي والعشرين ، ونتيجة لذلك فإن تحسين الرعاية التلطيفية وتحسينها هي مجالات ذات اهتمام كبير. [4]
وقد تم دعم التحسينات المستمرة في الرعاية من خلال التطورات ، مثل مسار رعاية ليفربول للمريض المحتضر ، وإطار المعايير الذهبية في المملكة المتحدة ، ومن قبل مجموعات مثل Hospice National and Palliative Care Organization في الولايات المتحدة ، و Palliative Care Australia ، و الجمعية الهندية للرعاية التلطيفية في الهند.
ويتم استخدام مسار رعاية ليفربول من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية ، لتخطيط التدخلات في المراحل الأخيرة وساعات الحياة ، ويهدف إلى المساعدة في توجيه القرارات ، حول التدخلات والعلاجات المناسبة ، الجسدية والنفسية الاجتماعية ، وتعتبر احتياجات المريض والأسرة أساسية في هذا المسار.
وفي بعض الأماكن ، يتم دمج معايير الرعاية التلطيفية في نظام رعاية أكبر ، على سبيل المثال ، يقدم إطار المعايير الذهبية إرشادات لفرق الرعاية الصحية الأولية ، وحدد المهام التي تساعد على تحسين الرعاية في نهاية الحياة في المجتمع.
وبالتالي ، الغرض من إطار العمل هو استخدامه طوال مرض المريض ، وليس فقط في الأيام الأخيرة من الحياة ، وتعكس مبادئها مبادئ منظمة الصحة العالمية ، وتشمل السيطرة على الأعراض ، والتواصل الفعال ، والتنسيق ، والاستمرارية في الخدمات ، ودعم ورعاية الموتى وعائلاتهم ، والتعلم المستمر للموظفين.
المراجع
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