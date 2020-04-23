شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..ما هي قرحة عنق الرحم وما هي طرق العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرحة عنق الرحم تعد من الأمراض التي تتعرض لها بعض النساء، ولها العديد من الأسباب والأعراض والعلاجات المختلفة، وكل ما يخص قرحة عنق الرحم سنتعرف عليه خلال سلسلة س وج التي يقدمها الخليج 365 لقرائه، ووفقا لموقع "HEALTHLINE". ما هي قرحة عنق الرحم؟

ما هي قرحة عنق الرحم؟ قرحة عنق الرحم تعني تآكل وتلف في الأنسجة المغلف بها عنق الرحم.

قرحة عنق الرحم واسبابها ما هي أسباب الإصابة بقرحة عنق الرحم؟

ما هي أسباب الإصابة بقرحة عنق الرحم؟ هناك العديد من الاسباب المؤدية للإصابة بقرحة عنق الرحم، ومنها: -الإصابة بالالتهابات في الرحم من الأمور المسببة للإصابة بقرحة عنق الرحم. -قد تكون قرحة عنق الرحم علامة من علامات الإصابة بنوع من السرطان يطلق عليه السرطان التقرحي. -تعرض عنق الرحم للعديد من الجراحات أي الولادات يتسبب في هذا الأمر. -أخذ بعض الأدوية الهرمونية كحبوب منع الحمل تزيد من فرص الإصابة. Advertisements -فرط استخدام الدشات المهبلية.

اسباب قرحة عنق الرحم ما هي أعراض قرحة عنق الرحم؟

ما هي أعراض قرحة عنق الرحم؟ -نزول إفرازات مهبلية كثيرة وذات رائحة وفي بعض الأحيان تحتوي علي نقط دم. -الإصابة بنزيف مهبلي بسبب تاكل الأوعية الدموية المجاورة لعنق الرحم. -الام شديد في الظهر وهذا الأمر يكون بسبب القرحة عنق الرحم، ويعد أيضا دليل علي وصول التقرح إلى الأعصاب . كيف يتم تشخيص قرحة عنق الرحم؟

كيف يتم تشخيص قرحة عنق الرحم؟ الكشف السريري للمريضة يعد هو أهم الحيل للكشف واكتشاف قرحة عنق الرحم. ما هي طرق علاج قرحة عنق الرحم؟

ما هي طرق علاج قرحة عنق الرحم؟ في البداية يجب علي المرأة المصابة بقرحة عنق الرحم، اللجوء إلي الكي البارد أو الحرارة، ويقوم الكي بتدمير الطبقة السلطحية من الغشاء المبطن لعنق الرحم، ويعد ذلك تنمر الخلايا الجيدة.

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