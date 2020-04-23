شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت تعانى من ألم الظهر والرقبة بسبب العمل فى المنزل.. نصائح هتعالجك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ارتفاع الأعداد المصابة بالوباء العالمي فيروس كورونا التاجي، لجأت العديد من البلدان لجعل الموظفين يعملون من المنزل، وهذا الأمر يتطلب المكوث لفترات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر، ويتعرض البعض لألم شديد في الظهر والرقبة.

وخلال هذا التقرير، سنتعرف علي أفضل الحيل الطبيعية التي تساهم في التقليل من الشعور بألم شديد في الظهر والرقبة، وفقا لموقع "WEBMED".

أكد التقرير، علي ضرورة وضع الكمادات الماء الدافئة علي الظهر والرقبة يوميا، فهذا الأم من شأنه خفيف حدة الألم الناتجة عن الإصابة بالتهاب شديد في فقرات الظهر والرقبة، وتساعد الكمادات علي استرخاء العضلات وتسكين الألم.

وأشار التقرير، أن اللجوء للاستحمام بالماء الساخن ونزول الماء الجارية علي الظهر والرقبة تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تسكين الألم وتقليل حدة الالتهابات.

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وأكد التقرير، علي ضرورة القيام بالمساج العلاجي الذي يعمل علي تسكين حدة ألم الظهر والرقبة، وتفكيك العضلات وتحسن تدفق الدم في العضلات، وهذا الأمر يعمل علي تسكين الألم والحد من الشعور به.

يمكنك استخدام المخدات الطبية عن النوم، فهي مخصصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرقبة والظهر، مع ضرورة اختيار وضعية النوم الصحية التي تجنبك التعرض لمشاكل في الظهر والرقبة، وينصح بالنوم علي مرتبة صلبة فهذا النوع يساعد علي استرخاء الظهر والرقبة، مع اختيار وضعية النوم علي أحد الجانبين، او علي الظهر .

وأخيرا نصح التقرير بضرورة تجنب رفع الأحمال الثقيلة، لأنها تتسبب في التعرض لمشاكل صحية كثير مرتبطة بالظهر والرقبة.