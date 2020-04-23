ماهي نترات الفضة

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نترات الفضة ، هي مركب كيميائي كاوي هام كمطهر في التحضير الصناعي لأملاح الفضة الأخرى ، وككواشف في الكيمياء التحليلية ، صيغته الكيميائية هي AgNO3 ، وتطبق على الجلد ، والأغشية المخاطية.[1]

نترات الفضة هو محلول موضعي بوصفة طبية ، يستخدم في علاج الجروح والحروق على الجلد ، وكعامل مضاد للعدوى.

استخدامات نترات الفضة

وتستخدم نترات الفضة إما في شكل عصا ككاوية قمرية ، أو قلم رصاص كاوي ، أو في محاليل من 0.01 إلى 10 في المائة نترات الفضة في الماء.

فتستخدم العصا لإزالة الثآليل ، وأنسجة التحبيب ، ولكي الجروح والتقرحات ، والمحاليل المخففة جدا قابضة ومطهرة بشكل معتدل ، يكون محلول 1 في المائة ، أو 2 في المائة فعالًا ضد بكتيريا المكورات البنية ، ويمكن تطبيقه على عيون الأطفال حديثي الولادة ، لضمان مكافحة العمى الناتج عن مرض السيلان.

ونترات الفضة النقية هي وسيطة في تحضير أملاح الفضة الأخرى ، بما في ذلك مركبات الفضة الغروية المستخدمة في الطب ، وهاليدات الفضة المدمجة في مستحلبات فوتوغرافية.

وفي الكيمياء التحليلية ، يتم استخدام المحاليل المائية لنترات الفضة ، في التحديد الحجمي للهاليدات ، والسيانيدات ، والثيوسيانات ، وكذلك للكشف عن عوامل الاختزال ، وكاتيونات الأحماض المختلفة ، التي تشكل أملاح الفضة غير القابلة للذوبان.

تصنيع نترات الفضة

تصنع نترات الفضة بكميات كبيرة عن طريق إذابة الفضة ، في حمض النتريك ، وتتبلور في ألواح شفافة تذوب عند 212 درجة مئوية (414 درجة فهرنهايت) ، و الذوبانية عند 20 درجة مئوية (68 درجة فهرنهايت) ، بمقدار 222 جرامًا ، لكل 100 جرام من الماء.

وهي قابله للذوبان بشكل معتدل في كحول الميثيل ، وإيثيل ، وبدرجة أقل في مختلف المذيبات العضوية الأخرى ، وعند تسخينها إلى حوالي 320 درجة مئوية (608 درجة فهرنهايت) ، تفقد نترات الفضة الأكسجين ، وتشكل نتريت الفضة ، وفي حرارة حمراء يتم تشكيل الفضة.

تناول نترات الفضة وعلاجها

تناول نترات الفضة يسبب آلامًا شديدة في البطن ، والقيء ، والإسهال ، مع تطور التهاب المعدة ، والأمعاء ، ويشمل العلاج في تلك الحالة تناول محاليل ملحية شائعة ، وحليب (أو أبيض من البيض والماء) ، وصابون في الماء لحماية الأغشية المخاطية للمريء ، والمعدة ، وترسيب أيونات الفضة السامة الخالية من الكلوريد الفضي.

الآثار الجانبية المرتبطة باستخدام نترات الفضة

تشمل الآثار الجانبية لنترات الفضة ما يلي:

1- حرق وتهيج الجلد

2- تلطيخ الجلد

3- اضطراب الدم (ميتهيموغلوبين الدم)

4- لا يمثل ماسبق جميع الآثار الجانبية المحتملة ، فقد تحدث آثار أخرى ، لذا استشر طبيبك المعالج للحصول على معلومات إضافية حول الآثار الجانبية.

الأدوية التي تتفاعل مع نترات الفضة

إذا وجهك طبيبك لاستخدام هذا الدواء ، فقد يكون طبيبك أو الصيدلي على دراية بأي تفاعلات دوائية محتملة ، وربما يراقبك ، فلا تبدأ ، أو توقف ، أو تغير جرعة أي دواء ، قبل مراجعة طبيبك ، أو مقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي أولًا.

كما ان نترات الفضة ليس لها تفاعلات حادة معروفة مع أدوية أخرى ، وليس لنترات الفضة لها تفاعلات خطيرة معروفة مع أدوية أخرى.

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تتضمن التفاعلات المعتدلة من نترات الفضة ما يلي:

1- كولاجيناز collagenase

2- غراء papain

3- سلفاسيتاميد الصوديوم sodium sulfacetamide

4- موضعي سلفاسيتاميد sulfacetamide topical

5- التربسين trypsin

نترات الفضة ليس لها تفاعلات طفيفة معروفة مع أدوية أخرى :

لا تحتوي هذه المعلومات على جميع التفاعلات المحتملة أو الآثار الضارة. لذلك ، قبل استخدام هذا المنتج ، أخبر طبيبك أو الصيدلي عن جميع المنتجات التي تستخدمها ، واحتفظ بقائمة بجميع أدويتك معك ، وشارك هذه المعلومات مع طبيبك والصيدلي ، وتحقق مع أخصائي الرعاية الصحية ، أو الطبيب للحصول على نصائح طبية إضافية ، أو إذا كانت لديك أسئلة صحية أو مخاوف أو لمزيد من المعلومات حول هذا الدواء.[2]

تحذيرات من أدوية نترات الفضة

1- يحتوي هذا الدواء على نترات الفضة ، لا تتناوله إذا كان لديك حساسية من نترات الفضة ، أو أي مكونات موجودة في هذا الدواء.

2- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال ، وفي حالة تناول جرعة زائدة ، احصل على مساعدة طبية أو اتصل بمركز مراقبة السموم على الفور.

3- لا تتناول دواء نترات الفضة إذا كنت تعاني من فرط الحساسية.

4- لا تتناول دواء نترات الفضة إذا كنت تعاني من جلد مكسور أو جروح.

5- لا تتناول دواء نترات الفضة إذا كنت تعاني من آثار تعاطي المخدرات.

الاحتياطات من أدوية نترات الفضة

1- تجنب ملامسة الجلد أو الأسطح الأخرى لفترات طويلة ، حيث قد يحدث البقع.

2- قد يسبب تهيج الجلد والأغشية المخاطية.

3- يمكن تحييد نترات الفضة الزائدة بنسبة 0.9٪ أو محلول ملحي أقوى ثم غسلها بالماء.

4- قد تنتج الحروق الكيميائية ، عن الاستخدام غير المناسب أو الخاطئ للمنتج.

5- يجب أن يكون وقت ملامسة الجلد مع الأدوات ضئيلاً ، عند استخدامه في البشرة الرقيقة ، أو حديثي الولادة من الولدان.

6- نظرًا لأن نترات الفضة مادة أكالة ، فقم بتطبيقها فقط على الأنسجة المراد علاجها ، احرص على حصر نترات الفضة في المنطقة المرغوبة باستخدام حاجز مناسب ، مثل الفازلين ، امنع أي فائض من الترشح من خلال تغطية منطقة الاستخدام حسب الضرورة.

استخدام نترات الفضة مع الحمل والرضاعة

يتم استخدم نترات الفضة أثناء الحمل بحذر ، إذا كانت الفوائد تفوق المخاطر ، فقد أظهرت الدراسات على الحيوانات ، العديد من المخاطر ، والدراسات البشرية ليست متاحة ، لذا تطبق نتائج الدراسات على الحيوان ، على الانسان أيضًا.

واستخدام نترات الفضة في أثناء الرضاعة الطبيعية ، لم يتم اجراء دراسة عليه ، لذا لا بد من استشارة الطبيب المعالج قبل البدء في تناول نترات الفضة.

مدة العلاج بنترات الفضة

يختلف تكرار التطبيق حسب احتياجات الجرح ، فإذا تم استخدام نترات الفضة في فرط التحبيب ، فقم بتطبيقه مرة واحدة يوميًا لمدة تصل إلى 5 أيام ، أو حتى حل فرط التحبب.

وفي حالة الحواف الملفوفة / epibole ، يختلف العلاج من يوم إلى 3 مرات في الأسبوع حتى يتم حل المشكلة.

طريقة تطبيق نترات الفضة

نترات الفضة هي أعواد خشبية متينة مع 75٪ نترات فضية ، و 25٪ نترات بوتاسيوم مضمن على الحافة ، يؤدي ترطيب الطرف إلى حدوث تفاعل كيميائي ، يحرق المواد العضوية (الجلد) ، ويخثر الأنسجة ، ويدمر البكتيريا. [3]

إجراءات واجب اتباعها عند العلاج بنترات الفضة

غالبًا ما يستخدم التطبيق الموضعي لنترات الفضة في العناية بالجروح ، للمساعدة في إزالة الأنسجة المفرطة للحبيبات أو الحطام أو الحواف الملفوفة في الجروح أو التقرحات ، كما أنها عامل فعال لكى نزيف الجروح ، نترات الفضة هي مادة كاوية للغاية ، لذلك يجب استخدامها بحذر لمنع تلف الأنسجة السليمة ، فاتبع التالي :

1- اغسل يديك وارتد القفازات.

2- إزالة ضمادة الجروح ، باتباع إجراءات إزالة الضمادة.

3- اغسل يديك وارتد قفازات جديدة.

4- تنظيف الجرح بمحلول ملحي طبيعي معقم ، حسب إجراءات تنظيف الجرح.

6- إزالة القفازات الخاصة بك ، اغسل يديك ، وارتداء قفازات جديدة.

7- حصر المنطقة المراد معالجتها عن طريق تطويقها بالفازلين أو ما يعادله.

8- غطي أنسجة قاعدة الجرح بشاش مالح طبيعي مبلل لحمايته من أي انسكاب ، ومن المهم عدم السماح لقطرات نترات الفضة بالاستقرار على أي سطح ، حيث أنها ستصبغ وتحترق.

9- قم بترطيب الطرف الكاوي لعصا قضيب نترات الفضة قليلاً بالغمس (الحافة فقط) في الماء المقطر أو منزوع الأيونات.

10- للتطبيق على الأنسجة ، فرك وتدوير طرف قضيب على طول الأنسجة المراد إزالتها ، عادة ما تكون دقيقتان من وقت الاتصال كافيين ، مع الأخذ في الاعتبار أن درجة الحركة الكاوية تعتمد على كمية نترات الفضة المطبقة ، والتي تحكمها بدورها طول الوقت الذي يترك فيه الطرف المبلل ملامسًا للأنسجة ، ولا تلمس أي جزء آخر من الجسم أو الملابس أو المفروشات بالطرف ، اعتمادًا على حجم المنطقة المراد إزالتها ، قد تكون هناك حاجة إلى أكثر من قضيب واحد.

11- مراقبة المريض عن كثب للرد على الإجراء ، بما في ذلك الألم وعدم الراحة ، أوقف الإجراء إذا كان المريض يشكو من الألم.

12- استخدام الشاش المالحة الرطبة لتنظيف المنطقة المعالجة بلطف بعد التطبيق ، جفف بالتربيت لتجنب إصابة الأنسجة المحيطة ، ولا تفرك أو تطبق الاحتكاك على المنطقة المعالجة.

13- إزالة القفازات ووضع قفازات جديدة.

14- تطبيق أي علاج آخر موصوف لقاعدة الجرح حسب الطلب.