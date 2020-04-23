انت الان تتابع موضوع التهاب القولون البكتيري والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

يشير التهاب القولون إلى التهاب البطانة الداخلية للقولون ، وهناك العديد من أسباب التهاب القولون بما في ذلك العدوى ومرض التهاب الأمعاء والتهاب القولون التقرحي ، وردود الفعل التحسسية والتهاب القولون المجهري بالإضافة إلى التهاب القولون البكتيري .

تعتمد أعراض التهاب القولون على السبب وقد تشمل وجع بطن والتشنج والإسهال مع وجود دم في البراز وهو أحد الأعراض المميزة لالتهاب القولون حيث أن الدم في البراز ليس طبيعيًا أبدًا ويجب البحث عن رعاية طبية لتقييم السبب ، واعتمادًا على التاريخ والفحص البدني ، قد يكون من الضروري إجراء المزيد من الاختبارات لمعرفة سبب التهاب القولون وقد يشمل اختبارات الدم وعينات البول والبراز وتنظير القولون .

ما هو التهاب القولون البكتيري

يحدث التهاب القولون البكتيري عندما تسبب البكتيريا عدوى في أمعائك ، وهذا يسبب التهاب في القولون ، وقد تعاني أيضًا من أعراض مثل القيء وتشنجات البطن الحادة والإسهال ، وفي حين أن الفيروسات تسبب العديد من التهابات الجهاز الهضمي فإن العدوى البكتيرية شائعة أيضًا .

يمكن أن ينتج القولون البكتيري عن سوء النظافة ، ويمكن أن تحدث العدوى أيضًا بعد الاتصال الوثيق بالحيوانات أو تناول الطعام أو الماء الملوث بالبكتيريا أو المواد السامة التي تنتجها البكتيريا .

ينتج عن التهاب القولون البكتيري إسهال من النوع الالتهابي يتميز ببراز دموي ، صديدي ومخاطي ، وقد تم تصنيف هذه الأمراض على أنها التهاب الأمعاء والقولون النزفي البكتيري .

أعراض التهاب القولون البكتيري

تختلف أعراض التهاب القولون البكتيري ، وتعتمد اعتمادًا كبيراً على البكتيريا المسببة للعدوى ، وقد تشمل الأعراض فقدان الشهية ، القيء ، غثيان ، إسهال ، آلام وتشنجات في البطن ، دم في البراز ، حمى ، ويجب أن تتصل بطبيبك إذا لم تتحسن الأعراض بعد خمسة أيام وذلك للبالغين ، أما الأطفال يومين فقط وإذا استمر الطفل في التقيؤ لمدة تزيد عن 12 ساعة فاتصل بالطبيب ، إذا كان الطفل الذي يقل عمره عن ثلاثة أشهر يعاني من الإسهال أو القيء فاتصل بطبيبك .

تشمل الأعراض المصاحبة للقولون البكتيري الحمى والألم البطني الشديد ، وتتراوح التغيرات المرضية من التهاب الأمعاء والقولون السطحي إلى التهاب الأمعاء والقولون المنتقل مع التقرح .

علاج التهاب القولون البكتيري

يهدف العلاج إلى تجنب المضاعفات التي من الممكن أن تحدث مثل التهاب المسالك البولية بسبب العدوى البكتيرية ، الإصابة بالجفاف الناتج عن الإسهال المستمر والإصابة بفقر الدم والضعف الشدي بالإضافة إلى زيادة فرص الإصابة بالفشل الكلوي ، ومن المهم عدم فقدان الكثير من الملح مثل الصوديوم والبوتاسيوم حيث يحتاج جسمك لهذه بكميات معينة من أجل العمل بشكل صحيح .

إذا كانت لديك حالة خطيرة من التهاب القولون البكتيري ، فقد يتم إدخالك إلى المستشفى وتناول السوائل والأملاح عن طريق الوريد وعادةً ما يتم تناول المضادات الحيوية في الحالات الشديدة .

إذا كانت لديك حالة أخف ، فقد تتمكن من علاج مرضك في المنزل ، وحاول القيام بشرب السوائل بانتظام على مدار اليوم خاصة بعد نوبات الإسهال ، تناول القليل من الطعام في كثير من الأحيان ، وادراج بعض الأطعمة المالحة .

Advertisements

تناول الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على البوتاسيوم مثل عصير الفاكهة والموز ، ولا تتناول أي أدوية دون سؤال طبيبك واذهب إلى المستشفى إذا لم تستطع الاحتفاظ بأي سوائل .

يمكن أن تساعد بعض المكونات التي قد تكون لديك في المنزل في الحفاظ على التوازن لديك وعلاج الإسهال ، ويمكن أن يساعد الزنجبيل في مكافحة العدوى ويقلل من آلام المعدة أو البطن ، ويمكن أيضًا لخل التفاح والريحان تهدئة معدتك وكذلك تقوية معدتك ضد الالتهابات المستقبلية .

يجب تجنب تناول منتجات الألبان أو الفاكهة أو الأطعمة عالية الألياف لمنع الإسهال من التفاقم ، ويمكن أن تساعد الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحييد حمض المعدة في مكافحة هذه العدوى ، ويمكن للأدوية التي تعالج أعراضًا مثل الإسهال والغثيان وآلام البطن أن تساعد في تخفيف الإجهاد وألم العدوى ، ولا تتناول العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية ما لم يخبرك طبيبك بذلك .[1]

أسباب التهاب القولون البكتيري

يمكن أن تسبب البكتيريا العديدة التهاب المعدة والأمعاء والقولون بما في ذلك اليرسينيا والتي وجدت في لحم الخنزير ، بكتيريا المكورات العنقودية الموجودة في منتجات الألبان واللحوم والبيض ، بكتيريا الشيغيلة والتي وجدت في الماء غالبًا حمامات السباحة ، بالإضافة إلى السالمونيلا الموجودة في اللحوم ومنتجات الألبان والبيض والموجودة في الدواجن ، بالإضافة إلى بعض أنواع البكتيريا الموجودة في وجدت في اللحم المفروم والسلطات .

يمكن أن يحدث التهاب القولون البكتيري عندما تقدم المطاعم الأطعمة الملوثة لكثير من الناس ، ويمكن أن يؤدي تفشي المرض أيضًا إلى سحب المنتجات والأطعمة الأخرى ، ويمكن أن ينتقل التهاب القولون بسهولة من شخص لآخر إذا كان شخص ما يحمل البكتيريا على أيديهم ، وفي كل مرة يلامس فيها شخص بهذه البكتيريا الطعام أو الأشياء أو أشخاص آخرين ، فإنهم يخاطرون بنشر العدوى للآخرين ، ويمكنك أيضًا التسبب في دخول العدوى إلى جسمك إذا لمست عينيك أو فمك أو أجزاء أخرى مفتوحة من جسمك بأيدي مصابة .

أنت معرض بشكل خاص لخطر هذه العدوى إذا كنت تسافر كثيرًا أو تعيش في منطقة مزدحمة ، ويمكن أن يساعدك غسل يديك كثيرًا واستخدام معقم اليدين بأكثر من 60 بالمائة من الكحول على تجنب الإصابة بالعدوى من الأشخاص من حولك .

تشمل البكتيريا المرضية الشائعة المسببة لالتهاب القولون البكتيري أنواع كثيرة من البكتيريا ، ويعد المصدر الرئيسي لانتقال المرض هو انتشار البراز عن طريق الفم وابتلاع الطعام والمياه الملوثة ، وعلى الرغم من أن التاريخ التفصيلي وتحديد عوامل الخطر المحددة تساعد في التشخيص ، إلا أن التشخيص النهائي يتطلب تحديد البكتيريا ، لذلك يجب أن يكون الطبيب على دراية بالفيزيولوجيا المرضية وعلم الأوبئة ، وطرق التشخيص المحددة للتشخيص السريري والإدارة .

يتم استخدام اختبارات محددة للكشف عن مسببات الأمراض المعوية وتشمل مسحة البراز والمستقيم ، والأنسجة ، وتحديد السموم البكتيرية المحددة ، وعلى الرغم من أن العديد من هذه الالتهابات القولونية البكتيرية تحد من نفسها ، يجب استخدام المضادات الحيوية للمرضى ذوي الخطورة العالية والمرضى الذين يعانون من أمراض معقدة .

كيفية منع التهاب القولون البكتيري

إذا كنت مصابًا بالفعل بالتهاب المعدة والأمعاء فاتخذ احتياطات السلامة لتجنب انتشار البكتيريا إلى الآخرين ، ويجب أن تغسل يديك بعد استخدام المرحاض وقبل تناول الطعام ، ولا تعد طعامًا لأشخاص آخرين حتى تتحسن الأعراض ، وتجنب الاتصال الوثيق بالآخرين أثناء مرضك ، وبعد توقف الأعراض حاول الانتظار 48 ساعة على الأقل قبل العودة إلى العمل .

يمكنك أيضًا المساعدة في منع عدوى التهاب القولون البكتيري عن طريق تجنب الحليب غير المبستر أو اللحوم النيئة أو المحار النيء ، واستخدم ألواح التقطيع والأواني المنفصلة للحوم النيئة والمطبوخة عند إعداد وجبات الطعام ، وقم بغسل السلطات والخضروات جيدًا ، واحرص على تخزين الطعام في درجات حرارة شديدة البرودة أو شديدة البرودة إذا كنت تخزنها لأكثر من ساعتين .

تشمل التدابير الوقائية الأخرى الحفاظ على مطبخك نظيفًا باستمرار ، غسل يديك بعد استخدام المرحاض ، وقبل تناول الأطعمة المختلفة ، وبعد لمس الحيوانات ، وقبل الأكل ، بالإضافة إلى شرب المياه المعبأة أثناء السفر والحصول على اللقاحات الموصي بها .[2]