تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الجبن بالجرجير

المقادير

- توست : 4 شرائح

- الجبنة السويسرية : 4 شرائح

- الماسترد : ملعقة صغيرة

- الجرجير : نصف كوب (مفروم خشن) الطريقة: ادهني شرائح التوست بالماسترد.

وزعي الجبن عليها ثم وزعي الجرجير.

ضعي الساندويش في التوستر وحمصيها حتى يذوب الجبن ويتحمص الخبز.

قدميها ساخنة مع السلطة أو البطاطس المقلية. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير ستيك مع صوص البلسمك والماسترد تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا التوست بالدجاج والمشروم

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