دراسة تؤكد أن التمارين الرياضية أثناء الحمل قد تحمى جنينك من السمنة

ممارسة الرياضة خلال فترة الحمل من الأمور الهامة للغاية لصحة الأم والجنين وكشفت دراسة بحثية جديدة أن ممارسة الرياضة أثناء الحمل تحفز إنتاج الأنسجة الدهنية البنية في الجنين النامي، والتى يمكن أن تساعد في تقليل خطر السمنة لدى الأطفال.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية أنه عندما تمارس المرأة تمارين اللياقة البدنية أثناء الحمل يمكن أن تعد أطفالها من أجل لياقة أفضل أيضًا بعد ميلادهم وطوال حياتهم.

ووفقًا لدراسة نُشرت اليوم في Science Advances بقيادة Min Du أستاذ علوم الحيوان في جامعة ولاية واشنطن وجد الباحثين أن التمارين الرياضية أثناء الحمل تحفز إنتاج الأنسجة الدهنية البنية المعروفة باسم الدهون البنية في الجنين النامي.

يتمثل الدور الأساسي للدهون البنية في الجسم في إنتاج الحرارة بالجسم وغالبا ما يطلق عليه الدهون الجيدة الأنسجة الدهنية البيضاء أو الدهون البيضاء من ناحية أخرى، مسئولة عن السمنة ويصعب حرقها والتي تعرف باسم الدهون السيئة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن ممارسة التمارين الرياضية يوميًا أثناء الحمل لم يؤدى الى زيادة نسبة الدهون البنية فقط ولكن أيضًا حرق الدهون البيضاء بشكل أسرع مما يساعد على منع السمنة وتحسين صحة التمثيل الغذائي.

دراستهم فريدة من نوعها لأنه حتى الآن تم فحص آثار ممارسة الرياضة أثناء الحمل على نمو الجنين فقط في الأمهات البدينات

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وقال الباحثون "أظهرت الأبحاث السابقة أن ممارسة الرياضة بين النساء البدينات أثناء الحمل يحمي من خلل التمثيل الغذائي والسمنة في أطفالهم تظهر هذه الدراسة الجديدة أن هذه الفوائد قد تمتد أيضًا إلى نسل النساء الأصحاء ".

نظرًا لأن ممارسة التمارين الرياضية أثناء الحمل أصبحت أقل شيوعًا وتزايد معدلات السمنة لدى الأطفال بين الأمهات بمؤشرات كتلة الجسم المختلفة ، يأمل الباحثون في أن نتائجهم ستشجع النساء الأصحاء على مواصلة العيش بأسلوب حياة نشط أثناء الحمل.

وتشير هذه النتائج إلى أن النشاط البدني أثناء الحمل للنساء اللواتي يتمتعن بالحيوية أمر بالغ الأهمية لصحة التمثيل الغذائي لحديثي الولادة حيث حفزت التمارين الرياضية أثناء الحمل إنتاج الأبيلين وهو هرمون يسببه التمرين في كل من الأمهات والأجنة، و يحفز Apelin نمو الدهون البنية ويحسن صحة التمثيل الغذائي.

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