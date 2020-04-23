تعرف على اختبار تحفيز هرمون النمو

هرمون النمو أو GH هو الهرمون الذي يساعد على التحكم في النمو والتفاعلات الكيميائية في أجسامنا، قد يصنعه جسمك بكميات كبيرة أو قليلة، فإذا تم إنتاجه بكمية قليلة أو كثيرة قد يسبب مشاكل مثل: التقزم وغيرها، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار تحفيز هرمون النمو، وفقاً لموقع "webmd".

ويمكن أن يؤدي هرمون النمو الزائد أو القليل إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك:

-التقزم.

-إعياء وتعب.

-زيادة كبيرة في حجم اليدين والقدمين وعظام الوجه وأجزاء الجسم الأخرى.

-ضعف العظام.

-تأخر البلوغ.

لماذا يطلب الطبيب إجراء اختبار تحفيز هرمون النمو؟

إذا كنت أنت أو طفلك يعاني من أي من هذه الحالات، فقد يقترح طبيبك إجراء اختبار تحفيز هرمون النمو، وأساس هذا الاختبار هو عينة دم بسيطة، ثم يتم فحصها في المختبر.

على الرغم من أن مشاكل هرمون النمو يمكن أن تسبب مشاكل إذا تركت دون علاج، فقد يكون علاجها بسيطًا مثل الحقن المنتظم لهرمون النمو، وفي الأطفال، قد تتحسن هذه المشاكل من تلقاء نفسها بمرور الوقت.

ما هو هرمون النمو؟

يتكون هرمون النمو من الغدة النخامية، وهي غدة بحجم حبة البازلاء بالقرب من مركز رأسك، أسفل مقدمة الدماغ وخلف أنفك مباشرة.

هرمون النمو ليس الهرمون الوحيد الذي تصنعه الغدة النخامية، كما أن هرموناتها تساعد في التحكم في الهرمونات الأخرى، وهي جزء مما يسمى نظام الغدد الصماء، الذي يشرف على العديد من وظائف الجسم.

ولكن إذا كان هرمو النمو GH كثيرًا أو قليلًا جدًا في جسمك، فقد يكون هناك مشكلة في الغدة النخامية.

في الأطفال، قد تكتشف ذلك خلال زيارة طبيب الأطفال الخاص بك من المرجح أن يقوم طبيب الأطفال بفحص طفلك لمعرفة الطول والوزن وحجم الرأس ومعرفة مدى مقارنته بالنطاق الطبيعي للأطفال في هذا العمر.

إذا كنت شخصًا بالغًا ، فقد ترغب في زيارة طبيبك إذا كانت الأعراض تشمل:

-طاقة منخفضة.

-قوة أقل.

-اكتئاب.

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-انخفاض كتلة العضلات.

-زيادة دهون الجسم.

هناك العديد من الأسباب المحتملة المختلفة لهذه الأعراض ، ولكنها قد تشير أيضًا إلى مشكلات في إنتاج هرمون النمو ويمكن للاختبار قياس كمية هرمون النمو في دمك.

نتائج تحليل هرمون النمو

قد تشير المستويات العالية من هرمون النمو إلى:

-مرض ضخامة الأطراف.

-مرض العملقة (في الأطفال يمكن أن يسبب عظام طويلة وتأخر البلوغ ، ومشاكل أخرى)ورم.

قد تشير المستويات المنخفضة إلى:

التقزم المحتمل.

-النمو البطيء.

-قصورالغدة النخامية، مما يعني أن الغدة النخامية لا تعمل بشكل جيد كما يجب.

نظرًا لأن مشاكل هرمون النمو قد تكون مرتبطة بالغدد الأخرى، مثل الغدة الدرقية ، فقد يوصي طبيبك بإجراء المزيد من الاختبارات.

إذا اشتبه طبيبك في وجود ورم ، فقد يطلب منك إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية أو الأشعة السينية.

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