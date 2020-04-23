تعرف على أهم أسباب ولادة طفل مبتسر

ولادة طفل مبتسر من أبرز المشاكل الصحية التي تعانى منها الأمهات، وهو عبارة عن ولادة الطفل قبل موعده بفترة كبيرة مما يؤثر على نموه وحالته الصحية، وهناك أسباب مختلفة تزيد من خطر الإصابة بطفل مبتسر ، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن أبرز الأسباب هي:

أسباب ولادة طفل مبتسر

1: قد تعانى المرأة الحامل من بعض المشاكل الصحية التي تؤثر على حالتها وتزيد من خطر ولادة أطفال مبتسرين ومنها (داء السكر، مرض القلب، مشاكل فى الكلى، ارتفاع شديد في ضغط الدم).

2: سوء التغذية في فترة الحمل أو قبلها حيث يؤثر ذلك على صحة الجنين ويضعفه، ويزيد من ولادة طفل مبتسر.

3: تعرض المرأة لبعض أنواع العدوى مثل المسالك البولية وعدوى الغشاء الامنيوسى.

4:الولادة المبكرة فى الحمل السابق، قد تؤثر على الحمل الثانى وتسبب ولادة طفل مبتسر.

5:التدخين، من أبرز الأسباب التى تؤدى لمشاكل فى نمو الجنين وتؤثر على صحة الأم، حيث تحتوى السجائر على نسبة عالية من النيكوتين والمواد السامة.

6: شرب الكحول، يؤثر على صحة الجنين والأم ويسبب العديد من الأضرار أبرزها ولادة طفل مبتسر.

7: عندما يكون الرحم غير طبيعى سواء مثل اتساع عنق الرحم يؤثر ذلك على الحمل ويسبب ولادة طفل مبتسر.

بعد ولادة الطفل المبتسر فأنه يعانى من مشاكل مختلفة ومضاعفات تؤثر على حالته الصحية ومنها

مضاعفات ومشاكل يتعرض لها الأطفال المبتسرين

1: يكون حجم الطفل صغيرا جدا ورأسه كبيرة، كما تكون ملامحه أكثر حدة من ملامح الطفل الطبيعى.

2: ملامحه أكثر حدة وأقل استدارة من ملامح الطفل المولود طبيعيا، وذلك نتيجة نقص مخزون الدهون.

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3: انخفاض درجة حرارة الجسم، وخصوصا فى فترة ما بعد الولادة مباشرة.

4: نقص فى ردود الفعل الخاصة بالبلع، ما يؤدى لصعوبة فى التغذية.

5: قد يتعرض الأطفال المبتسرون لضيق التنفس باستمرار، وذلك لوجود مشاكل فى الرئة ولقلة حجمهم وضعفهم.

6: قد يتعرض لانخفاض شديد فى دهون فى الجسم.

7: يكون هؤلاء الأطفال أقل نشاطا من غيرهم ويعانون دائما من الإرهاق والتعب الشديد.

8: يواجهون صعوبة فى التغذية وفقدان شديد فى الشهية.

9: تكون بشرة الوجه للأطفال المبتسرين شاحبة أو صفراء بشكل غير طبيعى.

10: يواجه الطفل مشاكل قلبية عديدة، تؤثر على صحته وتعرضه للخطر.

11: قد يتعرض الطفل المبتسر لمشاكل فى الدماغ مثل النزيف والجلطة.

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