دراسة تؤكد أن ممارسة الرياضة لها فوائد كثيرة للعقل

فوائد الرياضة للعقل لا يمكن أن ننكرها، حيث أن الرياضة تفيد الجسم والعقل معاً، ومن المؤكد أن التمارين الرياضية يمكن أن تحسن صحتك البدنية، وتقلص محيط خصرك، وكذلك تحافظ على صحة مخك وحالتك النفسية، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الرياضة للعقل، وفقاً لموقع "Help guide".

فوائد الرياضة للعقل

فوائد الرياضة للعقل تتمثل في أن لها تأثير إيجابي عميق على الاكتئاب والقلق واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، كما أنها تخفف الضغط النفسي، وتحسن الذاكرة، وتساعدك على النوم بشكل أفضل، وتعزز مزاجك بشكل عام.

وتشير الأبحاث إلى أن التمارين يمكن أن تحدث فرقًا، بغض النظر عن عمرك أو مستوى لياقتك، يمكنك تعلم استخدام التمرين كأداة قوية للشعور بالتحسن.

فوائد الرياضة للعقل وعلاج الاكتئاب

تظهر الدراسات أن التمارين يمكن أن تعالج الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط ​​بنفس فعالية الأدوية المضادة للاكتئاب- ولكن دون آثار جانبية.

وجدت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن الجري لمدة 15 دقيقة في اليوم أو المشي لمدة ساعة يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب الشديد بنسبة 26٪، بالإضافة إلى تخفيف أعراض الاكتئاب، وتظهر الأبحاث أيضًا أن الحفاظ على جدول زمني للتمرين يمكن أن يمنعك من الانتكاس.

والرياضة تعزز جميع أنواع التغييرات في الدماغ ، بما في ذلك النمو العصبي ، وانخفاض الالتهاب ، وأنماط النشاط الجديدة التي تعزز مشاعر الهدوء والرفاهية.

كما أنها تطلق الإندورفين، مواد كيميائية قوية في دماغك تنشط معنوياتك وتجعلك تشعر بالراحة.

ويمكن أن تكون الرياضة إلهاء للخروج من دائرة الأفكار السلبية التي تغذي الاكتئاب.

فوائد الرياضة للعقل وعلاج القلق

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الرياضة علاج طبيعي وفعال للقلق، حيث أنها تخفف التوتر وتعزز الطاقة الجسدية والعقلية، وتحسن الحالة النفسية من خلال إطلاق الإندورفين.

فوائد الرياضة فى تخفيف الضغط والتوتر

هل لاحظت من قبل كيف يشعر جسمك عندما تكون تحت الضغط؟ قد تكون عضلاتك متوترة، خاصة في وجهك ورقبتك وكتفيك، مما يجعلك تعاني من آلام الظهر أو الرقبة أو الصداع المؤلم، قد تواجه أيضًا مشاكل مثل الأرق أو حرقة المعدة أو وجع المعدة أو الإسهال أو التبول المتكرر. ي

مكن أن يؤدي القلق والانزعاج من جميع هذه الأعراض الجسدية بدوره إلى مزيد من الضغط النفسي، مما يخلق حلقة مفرغة بين عقلك وجسدك.

والرياضة طريقة فعالة لكسر هذه الحلقة، بالإضافة إلى إطلاق الإندورفين في الدماغ ، يساعد النشاط البدني على إرخاء العضلات وتخفيف التوتر في الجسم.

فوائد الرياضة فى علاج فرط الحركة ونقص الانتباه



ممارسة الرياضة بانتظام هي واحدة من أسهل الطرق وأكثرها فعالية للحد من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وتحسين التركيز والتحفيز والذاكرة والمزاج.

يعزز النشاط البدني على الفور مستويات الدوبامين والنورادرينالين والسيروتونين في الدماغ - وكل ذلك يؤثر على التركيز والانتباه، بهذه الطريقة ، تعمل التمارين بنفس الطريقة التي تعمل بها الأدوية.

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