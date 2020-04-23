تعرف على أهم أضرار القهوة فى رمضان

القهوة تعد من المشروبات التي يعشقها الكثيرون ويسعون لتناولها باستمرار، فهي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة وجسم الإنسان، ولكن الإسراف في تناولها خلال شهر رمضان قد يتسبب في تعرض الجسم لبعض الأضرار التي يجب التعرف عليها خلال هذا التقرير، ووفقا لموقع " .medicalnewstoday".

أضرار القهوة في رمضان

وقدم التقرير، العديد من أضرار القهوة في رمضان، ومنها:

-تعتبر القهوة من المشروبات الغنية بالكافيين، والجسم خلال فترة الصيام يحتاج للإحتفاظ لكميات من الماء حتي لا يتعرض للجفاف خلال ساعات الصيام، وهذا ما تقوم به الكليتين، ولكن عند تناول القهوة أي المشروب الغني بالكافيين الذي يعمل علي إدرار البول، فأنت تفقد كميات كبيرة من الماء، ويصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بالجفاف.

-من ضمن أضرار تناول القهوة في رمضان، أن في بداية الصيام تشعر بالصداع الشديد، والتعب والإرهاق، نتيجة لنقص نسبة الكافيين في الجسم وتغير مواعيد تناوله.

أكد التقرير المنشور أن تناول القهوة خلال شهر رمضان تعد من الأمور المسببة للإصابة بالتوتر والقلق خلال ساعات الصيام، ولذا يجب عدم الإسراف في تناولها.

-أشار التقرير، أن تناول القهوة في رمضان تعد من الأمور المسببة في حدوث تقلبات وتغير في المزاج، وذلك بسبب فقدان نسبة الكافيين التي اعتاد علي تناولها الجسم، ولذا عليك توقع هذا الأمر.

-تؤثر القهوة علي صحة القلب، لأنها تتسبب في زيادة عدد ضربات القلب، ولذا ينصح بالتقليل من تناولها والحد من الإسراف فيها.

-وأثبتت العديد من الدراسات الصحية، أن الإسراف في تناول القهوة تؤثر بشكل سلبي علي الساعة البيولوجية للشخص، لأنها تتسبب في زيادة فرص استيقاظ الشخص.

ومن جانت أخر أوضح التقرير، أن تناول القهوة يعد مفيد في بعض الحالات ولكن دون الإسراف في تناولها، ومن ضمن هذه الحالات التالي:

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-تنظم نسبة السكر في الدم وتحد من التعرض لارتفاع نسبته.

-نظرا لاحتوائها علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهذا يجعلها من المشوربات الهامة والتي تحمي الجسم من الإصابة بالسرطان.

-تحافظ القهوة علي صحة الكبد وتقلل من تعرضه للمضاعفات الصحية.

وأخيرا، نصح التقرير بعدم الاسراف من تناول القهوة خلال شهر رمضان، أو بشكل عام، وعليك تناول فنجان واحد فقط تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية.

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