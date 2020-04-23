تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الفاصوليا البيضاء بالصلصة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الفاصولياء البيضاء : 500 غراماً

- لحم راس عصفور : 300 غراماً (مسلوق ومصفى)

- طماطم : 2 حبة (مبشورة)

- معجون الطماطم : 4 ملاعق كبيرة

- مرق اللحم : 3 اكواب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس) الطريقة: انقعي الفاصوليا بماء مع ربع ملعقة كربونات ليلة كاملة.

صفي الفاصوليا واسلقيها بقدر الضغط لمدة 20 دقيقة ثم صفيها.

سخني الزيت في قدر سميك وأضيفي الثوم واللحم وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي الفاصوليا المسلوقة والملح والفلفل ومعجون الطماطم والطماطم المبشورة وقلبي لمدة 10 دقائق.

أضيفي المرق وخففي النار واتركيها لمدة 25 دقيقة حتى تتسبك الصلصة.

قدميها ساخنة إلى جانب الأرز المفلفل. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الجبن مع الطماطم والسبانخ تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تندر الدجاج بالثوم والعسل

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