تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك التوت

المقادير

- بسكويت : كوب (أو 100 غرام من البسكويت السادة المفتت)

- الزبدة : ملعقة كبيرة (المذوبة)

- ماء دافئ : ملعقة كبيرة

- جبنة الكريما : 400 غراماً (قليلة الدسم)

- حليب نستله المكثف المحلى : علبة (4.5 غرام، خالي الدسم)

- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة

- مسحوق الجيلاتين : ملعقتان كبيرتان

- ماء ساخن : 4 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة (الحامض)

- التوت : 150 غراماً (الطازج، لتحضير مربى التوت)

- سكر : ملعقة كبيرة (أو 15 غرام، لتحضير مربى التوت)

الطريقة:

1. يمزج فتات البسكويت مع الزبدة والماء وتفرك المكونات جيداً ببعضها بواسطة أطراف الأصابع. ثم ترص العجينة على قاعدة قالب للكعكة قياس 20 سم وذات قاعدة مرنة.

2. تخفق جبنة الكريما مع حليب نستله المكثّف المحلّى خالي الدسم والفانيلا في وعاء خلاط كهربائي إلى أن يصبح المزيج مرناً ثم يضاف عصير الليمون الحامض إلى مزيج الجبنة وتخفق كل المكونات على سرعة خفيفة لمزجها جيداً.

3. يرش الجيلاتين فوق الماء الساخن حتى يذوب. ثم يضاف إلى مزيج جبنة الكريما مع التحريك المستمر. يسكب مزيج الجبنة فوق القاعدة المجهزة ويوضع القالب في البراد لمدة 3 ساعات أو إلى أن يشتد مزيج الجبنة.

4. لتحضير مربى التوت: يمزج التوت مع السكر ويحرك عل نار متوسطة لمدة 8 و 10 دقائق أو حتى يصبح المزيج كثيفاً ومتماسكاً كالمربى. يوضع جانباً ثم يبرد في البراد قبل وضعه فوق الكعكة.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية بالتوت الأحمر

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكريم كراميل بالبسكويت