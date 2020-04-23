تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الشوكولاتة مع زبدة الفول السوداني

المقادير

- بسكويت أوريو : كوبان (مطحون / لقاعدة الكيك)

- الزبدة : 50 غم (مذابة / لقاعدة الكيك)

- سكر : ملعقة كبيرة (لقاعدة الكيك)

- الجبن الكريمي : 2 عبوة (بحرارة الغرفة / لطبقة التشيز)

- لبن زبادي : ربع كوب (لطبقة التشيز)

- زبدة الفول السوداني : نصف كوب (لطبقة التشيز)

- سكر : ثلثان الكوب (لطبقة التشيز)

- البيض : 1 حبة (لطبقة التشيز)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (لطبقة التشيز)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة (لطبقة التشيز)

- الشوكولاتة : كوب (مفرومة / لتزيين الوجه)

- كريمة : نصف كوب (لتزيين الوجه)

- الزبدة : ملعقة كبيرة (طرية / لتزيين الوجه)

الطريقة:

1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

2. جهزي صينية تشيز كيك وادهنيها بالقليل من الزبدة.

3. اخلطي البسكويت المطحون والزبدة والسكر واصنعي طبقة في الصينية المدهونة بحيث ترصي البسكويت جيدا بالأكواب (يمكنك استخدام كأس لرص طبقة البسكويت).

4. أدخلي الصينية الفرن واخبزيها لمدة عشر دقائق ثم اخرجيها واتركيها لتبرد وخففي حرارة الفرن لحرارة 300 درجة.

5. اخفقي الجبن الكريمي مع اللبن الزبادي وزبدة الفول السوداني في الخفاقة الكهربائية على سرعة متوسطة حتى يصبح المزيج ناعم وسلس.

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6. أضيفي السكر واخلطي ثم أضيفي البيض والفانيلا والملح واخفقي حتى يصبح هشا ومتمازجا مع المكونات.

7. اقسمي المزيج لقسمين، قسم منهم صبيه فوق قاعدة البسكويت المخبوزة وأدخلي الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة ثم اأرجيها من الفرن واتركيها لتبرد ثم ضعي الصينية في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل.

8. لتحضير تغليفة الشوكولاتة ضعي الكريمة والشوكولاتة المفرومة والزبدة في قدر على نار متوسطة وحركي حتى تمتزج المكونات وتذوب الشوكولاتة ويصبح المزيج ناعما.

9. وزعي المزيج على التشيز كيك وغطيها واتركيها بالثلاجة لمدة ساعة ثم قدميها.

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