تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك بصلصة الكراميل

المقادير

- لطبقة الكراميل :

الحليب المكثّف : 200 غم (مُحلَّى، جاهز)

- لطبقة البسكويت :

بسكويت : 2 كوب (مُفتَّت)

القرفة : ربع ملعقة صغيرة

الزبدة : ثلث كوب (سائلة)

سكر : ملعقة كبيرة

- لطبقة الجبن :

جبن كريمي : 650 غم

سكر : نصف كوب

البيض : 3 حبات (كبير الحجم)

الفانيليا : ملعقة صغيرة

دقيق : ملعقة كبيرة

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الطريقة:

لطبقة الكراميل: يُصبُّ الحليب المكثَّف المُحلَّى في قدر مغمور بالماء المغلي. تُدع القدر على نار هادئة من ساعتين لثلاث منها، مع إضافة المزيد من الماء الساخن كلَّما تقلَّص حجم الماء.

يُسخَّن الفرن على حرارة 150 درجة مئويَّة.

لطبقة البسكويت: تُخلط مكوِّنات طبقة البسكويت معًا، مع التقليب جيِّدًا، ثمَّ توضع في قالب الـ"تشيزكيك" ذي القعر المتحرِّك. يُدخل القالب إلى فرن ساخن لخمس دقائق، ثمَّ يُدع جانبًا حتَّى يبرد تمامًا.

لطبقة الجبن: يُخلط الجبن والسكَّر معًا في وعاء كبير، بوساطة الخلَّاط الكهربائي، ثمَّ يفقص البيض، الحبَّة تلو الأخرى، فتُضاف الفانيليا، فالدقيق، مع الضرب بوساطة الخلَّاط الكهربائي مع كلِّ إضافة. ويصبُّ هذا الخليط فوق طبقة البسكويت.

يُغلَّف قالب الـ"كيك" من جوانبه بورق الألومينيوم، ثم يوضع في صينيَّة كبيرة تحتوي على الماء المغلي، وذلك في فرن ساخن على حرارة 150 درجة مئويَّة، لـ45 دقيقة إلى 50 منها. تُخفَّف حرارة الفرن بعد ذلك، مع إيداع القالب داخله لعشر دقائق، فيما باب الفرن مفتوحًا قليلًا. يُخرج القالب من الفرن، ويُترك جانبًا في حرارة الغرفة ليبرد تمامًا. ثمَّ، يُحفظ القالب في البرَّاد لستِّ ساعات على الأقلِّ.

يُطلى سطح الـ"تشيزكيك" بطبقة الكراميل. ويُقدَّم باردًا.

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