تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك هش بالزبيب

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : 2 كوب (منخل)

- زبيب : كوب

- سكر : كوب

- الزبدة : 100 غراماً (مذوبة)

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- حليب : نصف كوب الطريقة: اخفقي الزبدة والسكر بالخفاقة الكهربائية لمدة 3 دقائق حتى يصبح المزيج كريمياً.

أضيفي البيض والفانيلا واخفقي جيداً.

اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والملح.

أضيفي مزيج الطحين لمزيج البيض والزبدة والسكر بالتناوب مع الحليب مع استمرار الخفق.

أضيفي الزبيب وحركي حتى تتجانس المكونات.

سخني الفرن على حرارة 180 درجة.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين.

صبي مزيج الكيك في القالب وأدخليه الفرن لمدة 45 دقيقة.

ازيلي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 15 دقيقة ثم انقليه لطبق التقديم.

عند التقديم رشي القليل من السكر البودرة وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير موز بالحليب

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