تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية بالتوت الأحمر

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- حليب : 4 اكواب (سائل)

- النشاء : 6 ملاعق كبيرة

- سكر : نصف كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- القشطة : علبة

- التوت الأحمر : كوب (طازج) الطريقة: صبي الحليب بقدر على النار، ثم أضيفي النشا، والسكر، والفانيلا، والقشطة.

حركي باستمرار باستخدام المضرب اليدوي، حتى يتشكل لديك خليط كثيف ومتجانس.

أضيفي نصف كمية التوت للمهلبية وازيليها فوراً عن النار واتركيها لمدة 3 دقائق.

اسكبي الخليط بأكواب التقديم.

ضعي المهلبية في الثلاجة لحين التقديم وعند التقديم زينيها بالتوت الطازج. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالزنجبيل والقرفة

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