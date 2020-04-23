تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اللازانيا

المقادير

- جبنة الموتزاريلا : 250 غراماً (القليلة الدسم المبروشة، المقادير للصلصة البيضاء)

- حليب : 4 اكواب (الخالي من الدسم (ليتر) أو 12 ملعقة طعام كبيرة من حليب البودرة الخالي من الدسم، المذوّب في 4 أكواب من الماء، المقادير للصلصة البيضاء)

- كريما : ثلاث أرباع الكوب (أو ما يعادل 200 مل، القليلة الدسم، المقادير للصلصة البيضاء)

- الزبدة : ملعقتان كبيرتان (أو ما يعادل 30 غم، 75% من الدسم أقلّ، المقادير للصلصة البيضاء)

- نشاء الذرة : 4 ملاعق كبيرة (أو ما يعادل 20 غم، المقادير للصلصة البيضاء)

- البهار الأبيض : نصف ملعقة صغيرة (المقادير للصلصة البيضاء)

- طحين : نصف كوب (طحين القمح، أو ما يعادل 50 غم، المقادير للصلصة البيضاء)

- جوزة الطيب : نصف حبة (المبروشة، المقادير للصلصة البيضاء)

- ملح : ملعقتان صغيرتان (حسب الذوق، المقادير للصلصة البيضاء)

- عجينة اللازانيا : 750 غرام (مقاديرعجينة اللازانيا)

- زيت الكانولا : 5 رشات (مقاديرعجينة اللازانيا)

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (الناعمة، مقادير الصلصة الحمراء أو البولونياز)

- البهار الحلو : نصف ملعقة صغيرة (مقادير الصلصة الحمراء أو البولونياز)

- الجزر : كوب ونصف (أو ما يعادل 100 غم، المبروش ناعماً، مقادير الصلصة الحمراء أو البولونياز)

- الثوم : 50 غم (أو ما يعادل فنجان قهوة وملعقة طعام كبيرة مفروم، مقادير الصلصة الحمراء أو البولونياز)

- ملح : ملعقتان صغيرتان (حسب الذوق، مقادير الصلصة الحمراء أو البولونياز)

- عصير الطماطم : 10 أكواب (ما يعادل 2 كيلو، طازجة، مقادير الصلصة الحمراء أو البولونياز)

- فليفلة خضراء : كوب (أو ما يعادل 100 غم، مفرومة، مقادير الصلصة الحمراء أو البولونياز)

- البصل : كوبان وربع (أو ما يعادل 450 غم، مفروم ناعماً، مقادير الصلصة الحمراء أو البولونياز)

- لحم البقر : 750 غرام (مفروم خشناً، مقادير الصلصة الحمراء أو البولونياز)

الطريقة:

1. توضع الصلصة البيضاء في قعر الصينيّة، ثمّ ترشّ بقليل من الجبنة المبروشة.

2. تصفّ فوقها طبقة من عجينة اللازانيا حتى تغطي الصلصة البيضاء.

3. تضاف صلصة البولونياز والقليل من الجبنة المبروشة، ثمّ تصفّ فوقها طبقة أخرى من عجينة اللازانيا (تتّبع هذه الطريقة للحصول على أربعة طبقات).

4. تغطّى الطبقة الأخيرة بالصلصة البيضاء المتبقّية، ويرش الوجه بالموزاريللا المتبقّية.

5. توضع الصينيّة في فرن محمّى سابقاً (250 °م) لمدّة 25 دقيقة، حتى تنضج.

6. تقطّع اللازانيا إلى 15 قطعة متساوية.

طريقة تحضيرالصلصة البيضاء:

1. يغلى الحليب على النار.

2. تذوّب الزبدة في قدر، ثمّ يضاف الطحين، وتحرّك لمدّة 3دقائق، ثمّ يضاف البهار الأبيض ورشّة من جوزة الطيب، ثم الحليب المغلي؛ ويترك المزيج حتى الغليان على نار هادئة، لمدّة 7 دقائق، حتى يشتدّ.

3. تضاف الكريما إلى الصلصة.

4. يذوّب نشاء الذرة في نصف كوب من الماء البارد، ثمّ يضاف إلى الصلصة، مع التحريك المستمرّ، لمدة 3 دقائق، حتى تشتدّ جيّداً.

5. ترفع عن النار، وتوضع جانباً، إلى حين الاستعمال.

Advertisements

طريقة تحضير الصلصة الحمراء أو البولونياز:

1. يرش القدر برشّتين من الزيت، ثمّ يوضع البصل ويقلّب لمدّة دقيقتين، حتى يذبل قليلاً، ثمّ يضاف الثوم والفليفلة الخضراء والجزر الناعم، قبل أن نعاود الرشّ مرتين بالزيت، ونقلّب لمدّة 5 دقائق.

2. يضاف اللحم ويقلّب معها لمدّة 10 دقائق حتى يحمرّ، ثمّ تضاف البهارات والملح.

3. يضاف عصير البندورة، ثمّ تترك الصلصة على نار خفيفة لمدّة 15 دقيقة، حتى تنضج.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيض بالبروكلى والجبنة الفيتا

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الجبن مع الطماطم والسبانخ