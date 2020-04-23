تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج بالزبدة من المطبخ الهندي

المقادير

- فيليه دجاج : 8 قطع (مقطع إلى مكعبات بسماكة 2 سم)

- الثوم : 7 فصوص (مهروس، لتتبيل الدجاج)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (مبشور، لتتبيل الدجاج)

- فلفل أخضر حار : 1 حبة (مفروم، لتتبيل الدجاج)

- لبن زبادي : كوب وربع (لتتبيل الدجاج)

- طحين : 4 ملاعق كبيرة (لتتبيل الدجاج)

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة، لتتبيل الدجاج)

- بودرة الفلفل الأحمر : ملعقة كبيرة (لتتبيل الدجاج)

- الزعفران : ربع ملعقة صغيرة (مطحون، لتتبيل الدجاج)

- الكمون : ملعقتان صغيرتان (مطحون، لتتبيل الدجاج)

- الزيت : ربع كوب (للصلصة)

- الزبدة : ثلاث أرباع إصبع (للصلصة)

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم ومفروم، للصلصة)

- فلفل أخضر حار : 1 حبة (مفروم، للصلصة)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (مبشور، للصلصة)

- بودرة فلفل أحمر : ملعقتان صغيرتان (للصلصة)

- الكزبرة : ملعقتان صغيرتان (مطحونة، للصلصة)

- القرفة : رشّة (مطحونة، للصلصة)

- بهارات الجرام ماسالا : ملعقة صغيرة (اختياري / للصلصة)

- هيل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون، للصلصة)

- معجون الطماطم : كوب (للصلصة)

- ملون الطعام الاحمر : ثمن ملعقة صغيرة (للصلصة)

- العسل : ملعقتان كبيرتان (للصلصة)

- كزبرة خضراء : ملعقة كبيرة (مفرومة، للصلصة)

- كريمة : كوب ونصف (سائلة، للصلصة)

- ملح : ملعقة كبيرة (للصلصة)

- الماء : كوب ونصف (للصلصة)

- عصير الليمون : نصف حبة (للصلصة)

- الزبدة : نصف اصبع (لقلي الدجاج)

- الزيت : ربع كوب (لقلي الدجاج)

- الأرز الأبيض : حسب الرغبة (أو خبز النان، للتقديم)

الطريقة:

1. لعمل تتبيلة الدجاج ضعي في وعاء زجاجي الثوم والزنجبيل والفلفل الأخضر واللبن والطحين والقرفة المطحونة والكزبرة المطحونة والفلفل الأحمر البودرة والزعفران والكمون واتركيه لمدة ساعة في الثلاجة.

2. لقلي قطع الدجاج ضعي الزبدة مع الزيت في مقلاة كبيرة حتى يسخن الزيت والزبدة معا ثم ضعي قطع الدجاج وحمريها من جميع الجهات ثم ارفعيها في طبق جانبا.

3. ولعمل الصلصة ضعي في قدر الزيت والزبدة والبصلة والفلفل الأخضر مع الزنجبيل المبشورعلى النار وحركي المكونات حتى تذبل.

4. أضيفي الصلصة والفلفل الأحمر البودرة والقرفة المطحونة والجرام مسالا والكزبرة المطحونة والهيل المطحون إلى المكونات السابقة مع التقليب المستمر، ثم أضيفي الكريمة المخفوقة مع الماء والعسل والملح وعصير الليمون والكزبرة الخضراء.

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5. أضيفي قطع الدجاج مباشرة إلى الصلصة وعندما تغلي غطي القدر واتركيه حتى تنضج قطع الدجاج ويصبح قوام الصلصة سميكا قليلا، لمدة 15 دقيقة تقريبا.

6. اسكبي الدجاج بالزبدة في طبق التقديم وقدميه مع خبز النان أو الأرز البسمتي الأبيض.

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