تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكفتة بصلصة البندورة

المقادير

- كفتة : نصف كيلو

- البصل : 1 حبة (المفروم فرماً ناعماً)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- فليفلة ملونة : 2 حبة (مفرومة فرماً ناعماً)

- البقدونس : نصف كوب (مفروم فرماً ناعماً)

- ملح : رشّة

- بهارات مشكلة : رشّة

- بندورة : 4 حبات (لصلصة البندورة)

- دبس الرمان : ملعقة كبيرة (لصلصة البندورة)

- ملح : قليل (لصلصة البندورة)

- بهارات مشكلة : قليل (لصلصة البندورة)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة (لصلصة البندورة)

- جبنة الموتزاريلا : قليل (مبشورة، للتزيين)

الطريقة:

1. اخلطي الكفتة المفرومة، مع البصل والثوم والفيلفلة الملونة والبقدونس، فانثري الملح والبهارات المشكلة عليها، من ثم احفظيها في البراد لمدة نصف ساعة. اشوي الكفتة على الفحم، بعد توزيعها على أشياش اللحم.

2. لإعداد صلصة البندورة: اشوي البندورة على الفحم، من ثم قشريها واهرسيها. أضيفي دبس الرمان، وانثري الملح والبهارات المشكلة على البندورة، واسكبي عصير الليمون الحامض عليها.

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3. ضعي الصلصة في صينية وصفّي أشياش الكفتة المشوية فوقها، ووزعي جبن الموزاريلا على الكفتة، فأدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 5 دقائق. قدّمي هذا الطبق ساخناً.

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