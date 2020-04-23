تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة تاي الستيك

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الستيك : 2 قطعة (مقطعة شرائح بالطول)

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- عصير الليمون : ملعقتان كبيرتان

- الصويا صوص : ملعقة كبيرة

- خس : 3 اكواب (مفروم)

- الكزبرة : ملعقتان كبيرتان (مفرومة)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مقطع)

- الفول السوداني : ملعقتان كبيرتان (مفروم) الطريقة:

1. اشوي قطع الستيك بالفرن بملعقة من الزيت حتى ينضج. 2. في وعاء اخلطي الزيت المتبقي وعصير الليمون والصويا. 3. في وعاء التقديم اخلطي الخس مع الفلفل وأضيفي الصلصة المحضرة من الزيت ثم اللحم المشوي. Advertisements 4. انثري الكزبرة المفرومة والفول السوداني على السلطة وقدميها. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الستيك مع الجبن تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الفلفل محشي بالفر

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