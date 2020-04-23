تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أفخاذ الدجاج بعجينة البف باستيري

المقادير

- عجينة البف باستيري : مغلف

- صدر الدجاج : كوبان (مخلي من العظم)

- الماء : 2 ليتر

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة

- فلفل أسود : 2 حبة

- البيض : 3 حبات

- بقسماط : كوبان

الطريقة:

1. عمل الحشوة: نسلق نصف صحن صدور دجاج مخلي من العظم في ماء وملح وبهارات ثم نصفيها ونقطعها إلى قطع صغيرة. نقطع بصلة إلى قطع صغيرة ونحمسها في زيت يسير ثم نضع عليها الفلفل الأخضر المطقع ونستمر في التقليب، ثم نضع الملح والبهارات والدجاج المقطع.

ملاحظة هامة: الحشوة على حسب الرغبة يمكنك إضافة الجزر والبقدونس عليها.

Advertisements

2. عمل الأفخاذ: نأخذ مربعة من رقائق البف باستيري ونفردها ثم نقطعها إلى أرباع ونأخذ كل ربع ونضع فيه ملعقة صغيرة من الحشوة ونغلفها بالعجينة ونشكلها على شكل الأفخاذ مدببة من الأعلى ثم نغمسها في البيض ثم البقسماط ثم نقلبها في زيت غزير وتقدم ساخنة.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيتزا بالخضراوات والدجاج

طريقة إعداد وتحضير البطاطس المحمرة بالبيض والبقسماط