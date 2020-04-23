تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طبق الرز البسمتي الحارّ

المقادير

- الزيت النباتي : ملعقتان كبيرتان

- بذور الخردل : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم، مفروم ناعماً)

- الثوم : فصّان (مفرومان ناعماً)

- الكركم : ملعقة كبيرة

- الكمون : ملعقة كبيرة

- أرز بسمتي : 250 غراماً

- ملح : ملعقة كبيرة ونصف

- الكزبرة : ملعقة كبيرة (الطازجة المفرومة)

الطريقة:

1. في قدر عميقة، يُحمّى الزيت، وتُضاف حبّات الخردل. وحين تبدأ بالفرقعة، يُضاف البصل والثوم، حتى يصبح البصل ليّناً.

2. بعدها، يُنثر الكمّون والكركم، مع التحريك لمدّة دقيقة.

3. يُضاف الأرّز، مع التحريك، حتى يصبح مغّطى بالزيت. ثم يُسكب 750 ملليلتراً من الماء، وذلك حتى الغليان. ثم تُخفّف النار على الدرجة الدنيا، وتُغطّى القدر، وتُترك على النار لمدّة 10 إلى 12 دقيقة، أو حتى يصبح الأرّز طريّاً.

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4. يُقلّب الأرّز، الذي من المفترض أن يكون لزجاً بعض الشيء، ثم تُضاف الكزبرة. يُقدّم على الفور.

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