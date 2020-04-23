تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالبشاميل

المقادير

- ملح : ملعقة صغيرة (لسلق المعكرونة)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة (لسلق المعكرونة)

- مرق دجاج : 1 مكعب (لسلق المعكرونة)

- المعكرونة : مغلف (بالشكل المفضل لديك)

- حليب : 750 ملليلتر (لصلصة البشاميل)

- صلصة البشاميل : مغلف (جاهزة)

- طماطم : 3 حبات (مقطعة، مقادير الحشوة)

- ملح : ملعقة صغيرة (مقادير الحشوة)

- ريحان ناشف : ملعقة صغيرة (مطحون، مقادير الحشوة)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مطحون، مقادير الحشوة)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (مطحون، مقادير الحشوة)

- صلصة طماطم : علبة (علبة صغيرة الحجم، مقادير الحشوة)

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم، ومفروم، مقادير الحشوة)

- لحم مفروم : نصف كيلو (مقادير الحشوة)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس، مقادير الحشوة)

- الزيت النباتي : ملعقتان كبيرتان (مقادير الحشوة)

- جبنة الموتزاريلا : 300 غراماً (مقادير الحشوة)

الطريقة:

1. اسلقي المعكرونة بالماء الساخن المضاف إليه ملعقة صغيرة من الملح وملعقة كبيرة من الزيت النباتي مع مكعب مرق الدجاج.

2. ضعي ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي بمقلاة على النار ثم ضعي البصل المفروم مع كمية الثوم المهروس واتركيه حتى يذبل.

3. قومي بتحضير صلصة البشاميل بهذه الأثناء وذلك بصب الحليب في طنجرة على النار مع إضافة كمية مغلف البشاميل الجاهز وقومي بالتحريك المستمر للمكونات.

4. أضيفي اللحم المفروم بعد ذبلان البصل، وحركي، واتركي اللحم على النار حتى يستوي جيداً.

5. حين التأكد من نضوج اللحم المفروم، ضعي الطماطم المفرومة ورشي جميع البهارات مع الملح أيضاً ثم ضيفي صلصة الطماطم مع إضافة القليل من الماء.

Advertisements

6. عندما تتسبك صلصة البشاميل وتصبح جاهزة، وأيضاً حين نضوج المعكرونة قومي بإضافة المعكرونة المسلوقة المصفاة في طنجرة البشاميل وتحريكها سوية، ثم خذي نصف كمية المعكرونة واسكبيها بقاع صينية الفرن.

7. اسكبي كمية صلصة الطماطم مع اللحم المفروم كلها فوق طبقة المعكرونة الأولى، ووزعي الصلصة على كامل الصينية، ثم ضعي باقي كمية المعكرونة المخلوطة بالبشاميل كطبقة ثالثة.

8. أخيراً، رشي جبنة الموزاريلا كطبقة رابعة وأخيرة، وأدخليها الفرن المحمى مسبقاً لمدة 30 دقيقة ثم قدميها ساخنة.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطيرة الدجاج بالمشروم والكريمة

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيض بالبروكلى والجبنة الفيتا