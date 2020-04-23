تعرف على أهم اختبارات يجريها طبيبك لمعرفة سبب ألم كعب القدم

هل تشعر بألم في كعب القدم، خاصة عند الاستيقاظ في الصباح، ربما تكون أحد أسباب هذا الألم هو إصابتك بالتهاب اللفافة الأخمصية، وهو النسيج الذي يربط كعبك بأصابع قدميك، ويحتاج طبيبك لعمل اختبارات بسيطة في عيادته لتشخيص إصابتك بالتهاب اللفافة الأخمصية، وهو ما نتعرف عليه، في السطور التالية، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك".

ويسبب التهاب اللفافة الأخمصية ألمًا في كعبك، عادةً ما يكون الأمر أسوأ عندما تبدأ خطواتك الأولى في الصباح أو بعد أن تجلس لفترة طويلة، ثم تشعر بتحسن مع النشاط ولكنه يزداد سوءًا بعد قضاء وقت طويل على قدميك ومع العلاج الصحيح ، تختفي هذه الحالة عادةً بعد عدة أشهر.

اختبارات يجريها الطبيب لتشخيص التهاب اللفافة الأخمصية



سيقوم طبيبك بفحص قدمك لتحديد من أين يأتي الألم، سيساعد هذا الفحص بالإضافة إلى تاريخك الطبي في تشخيص الحالة، يمكن لطبيبك عادةً معرفة ما إذا كان لديك فقط عن طريق التحقق من وجود مناطق رقيقة في قدمك، في كثير من الأحيان ، يمكنه تحديد سبب الألم من مكان وجوده.

قد يطلب طبيبك أيضًا اختبارات آشعة سينية أو تصوير بالرنين المغناطيسي حتى يتمكن من استبعاد سبب آخر للألم، مثل كسر العظم أو عصب مضغوط.

علاج التهاب اللفافة الأخمصية



وهناك بعض الخيارات التي يمكن أن يحاول طبيبك استخدامها وتخفيف الالتهاب في قدمك، قد يوصيك بتجربة بعض العلاجات في نفس الوقت. وتشمل هذه:

الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية ستساعد في تخفيف الألم وتقليل التهاب اللفافة الأخمصية قد يصف لك الطبيب جرعات متعددة يوميًا لعدة أسابيع.

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-حقن الستيرويد، إذا كان ألمك شديدًا أو لا يستجيب لمضادات الالتهاب، فقد ترغب في التفكير في الحصول على حقن الستيرويد يتم حقن الستيرويد في الجزء الأكثر إيلامًا من اللفافة الأخمصية، قد يساعد في تخفيف الألم لمدة شهر تقريبًا، ولكنه سيبقي الالتهاب لفترة أطول من ذلك.

-علاج طبيعي إذا لم يساعد الدواء والراحة والثلج بشكل كافٍ، فقد يوصي طبيبك بالذهاب إلى العلاج الطبيعي.

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