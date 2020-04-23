تعرف على أهم العلامات الجديدة على الإصابة بكورونا

حذرت مريضة بفيروس كورونا من أعراض أقل شهرة للفيروس أطلقت عليها اسم "فيروس كورونا في المعدة" أو "Gastro coronavirus"، حيث عانت المؤرخة والمؤلفة الدكتور فيرن ريدل من آلام شديدة في المعدة دون ظهور أعراض تنفسية معتادة كالسعال والحمى.

ووفقاً لما ذكرته جريدة "دايلي ميرور" فقد كتبت على صفحتها على موقع تويتر: "أشعر بأنني محظوظة حقًا لأنني لم أعاني من أي أعراض تنفسية، فقد كانت أعراضى في الجهاز الهضمى فقط، ولكن في النهاية هذا أمر مروع".

وأوضحت الدكتور ريدل أنه في الأيام العشرة الأولى كانت أعراضها خفيفة، لكن الأمور تصاعدت بسرعة وازدادت حالتها سوءاً.

وقالت: " كان الأمر يشبه ألم البطن الناتج عن التسمم، مع شعور بارتعاش الجسم والألم والإرهاق الشديد والجفاف الشديد، والغثيان، والإسهال".

وأشارت إلى أن ما يدعو للقلق، هو أنها حتى بعد 23 يومًا من بدء الأعراض، استمرت تعاني من مشاكل في المعدة.

وأضافت: "اعتبارًا من الأيام القليلة الماضية، كنت أحافظ على رطوبة جسمي ولا أتناول أيًا من الأدوية الأخرى، لكنني ما زلت أعاني من مشاكل المعدة حتى الآن بعد 23 يومًا من بدء الأعراض."

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تأتي قصة الدكتور ريدل بعد فترة وجيزة من دراسة كشفت أن مشاكل الجهاز الهضمي يمكن أن تكون العلامة الأولى لفيروس كورونا.

وقام باحثون من مجموعة خبراء العلاج الطبي في Wuhan لـ COVID-19 بتحليل مرضى فيروسات التاجية في مقاطعة هوبي في الصين.وكشف تحليلهم أن ما يقرب من نصف المرضى يعانون من أعراض الجهاز الهضمي، وادعوا أن هذه كانت مشكلتهم الرئيسية، وليس الحمى أو السعال الجاف.

وكشفت الدراسة أيضا أن المرضى الذين يعانون من أعراض الجهاز الهضمي لديهم فجوة أطول بين ظهور الأعراض والذهاب إلى المستشفى.

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