دراسة تؤكد أن تناول القهوة فى زيادة إحساس تذوق الأطعمة الحلوة

أظهرت دراسة من جامعة آرهوس بالدنمارك أن القهوة تجعل الشخص أكثر حساسية للأطعمة الحلوة، فأصبح لدى محبي القهوة الذين يميلون إلى تناول الشوكولاتة الداكنة اثناء شرب القهوة الآن تفسيرًا علميًا لسبب أن الاثنين مثاليان مع بعضهما البعض.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية في الدراسة تم اختبار حاسة الشم والذوق لدى 156 شخصًا في الاختبار قبل وبعد شرب القهوة لم يجد الباحثون أي تغييرات في حاسة الشم لديهم لكنهم وجدوا أن حاسة التذوق قد تأثرت

وقال لأستاذ المساعد في جامعة آرهوس بالدنمارك ألكسندر ويك فيولدستاد الذي شارك في إجراء الدراسة: "عندما تم اختبار الأشخاص بعد شرب القهوة أصبحوا أكثر حساسية للحلاوة وأقل حساسية للمرارة".

لاستبعاد احتمال أن يكون الكافيين في القهوة عاملاً كرر الباحثون التجربة باستخدام القهوة منزوعة الكافيين وجاءت نفس النتيجة متشابهه.

وأوضح ألكسندر ويك فيولدستاد: "من المحتمل أن تكون بعض المواد المريرة في القهوة هي التي تخلق هذا التأثير، وقد يفسر ذلك أنه إذا كنت تستمتع بقطعة من الشوكولاتة الداكنة مع قهوتك فإن طعمها أكثر اعتدالًا لأن القهوة تقلل من المرارة وتعزز الحلاوة، وبحسب الباحث فإن الدراسة تلقي بعض الضوء على جانب جديد من المعرفه حول حواس الشم والتذوق

وأوضحت الدراسة أن قد يكون لمزيد من البحث في هذا المجال أهمية لكيفية تنظيم الطريقة التي نستخدم بها السكر والمحليات كمضافات غذائية، من الممكن الاستفادة من المعرفة المحسنة لتقليل السكر والسعرات الحرارية في الطعام الأمر الذي سيكون مفيدًا لعدد من المجموعات بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ومرضى السكري.

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