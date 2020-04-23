تعرفي على طريقة إعداد وتحضير القهوة المثلجة اللذيذة

المقادير

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقتان صغيرتان

- الماء : نصف كوب (دافئ)

- حليب : نصف كوب

- صوص شوكولاتة : ملعقة كبيرة (سيرب)

- حليب مركز محلى : 3 ملاعق صغيرة

- مكعبات الثلج : كوب (صغيرة) الطريقة:

1. تضاف القهوة إلى الماء ثم توضع في الخلاط الكهربائي. 2. يضاف الحليب وشراب الشوكولاتة والحليب المركز المحلى والثلج ويخلطوا معا جيدا. Advertisements 3. بعد أن يصبح المزيج متجانس يسكب في كأس التقديم وتضاف إليه مكعبات ثلج. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى القهوة بالشوكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب الشوكولاتة

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