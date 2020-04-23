تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل التفاح والفراولة

المقادير - عصير التفاح الفوار : 1 pcs (قارورة صغيرة)

- مشروب الطاقة : 1 pcs (قارورة صغيرة)

- الفراولة : 200 gr (مقطّعة إلى شرائح)

- مكعبات الثلج : 5 pcs (مجروش) الطريقة: تخلط كلّ المقادير في الخلاط الكهربائي، وذلك لمدّة ثلاثين ثانية.

يسكب العصير، ويزين بقطّع الفراولة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير التفاح الأخضر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي الفراولة بالمانجو

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