تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي البرتقا

المقادير

- البرتقال : نصف كوب

- أناناس : نصف كوب

- كاجو : كوب (منقوع)

- مكعبات الثلج : 2 pcs

- الماء : 4 اكواب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

الطريقة:

1. لإعداد حليب الكاجو: يصفّى الكاجو من الماء ويغسل، ثم يضاف مع أكواب الماء والملح إلى الخلاط الكهربائي. ويتمّ خلط هذه المقادير على سرعة عالية، لمدة ثلاثين ثانية. ثم، يوضع هذا المزيج في البرّاد.

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2. بعدها، يمزج حليب الكاجو البارد وبقيّة المقادير في الخلاط الكهربائي، بهدف الحصول على مزيج متجانس وأملس. يقدّم على الفور في كوب مزين بقطعة من البرتقال.

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