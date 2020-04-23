تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شراب البطيخ

المقادير

- البطيخة : نصف حبة (صغيرة، مقطّعة إلى قطع صغيرة مع التخلّص من قشورها)

- النعناع : 20 ورقة (مفرومة)

- الليموناضة الجاهزة : قليل الطريقة: 1. في الخلاط الكهربائيّ، يضرب كلّ من قطع البطيخ وأوراق النّعناع.

2. يصفّى هذا المزيج، ويسكب في إبريق التّقديم، ويبرّد لمدّة ساعة.

3. يسكب في كؤوس، مع قليل من الليموناضة الجاهزة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الليمون بالنعناع تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالنعناع

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