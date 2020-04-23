تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب الشوكولاتة

المقادير - حليب : كوبان ونصف (كامل الدسم)

- كريما : نصف كوب

- الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة (نوع جيد)

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- رقائق الشوكولاته : نصف كوب (داكنة أو بالحليب)

- مارشميلو : حسب الرغبة (للتقديم) الطريقة: 1. توضع جميع المقادير ماعدا المارشميلو في قدر على نار متوسطة مع التقليب والتحكم في السكر على حسب الرغبة. 2. يرفع المزيج من على النار ويُضاف لها النكهة المُفضلة سواء فانيلا أو قهوة أو قرفة. Advertisements 3. يُصب في الأكواب ويضاف له المارشميلو مباشرة وهو ساخن ثم يقدم باردا. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب الموز بالشوكولاته تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالزنجبيل والقرفة

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