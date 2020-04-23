شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو العلاج العشبى "كوفيد العضوى" الذى أعلنته مدغشقر وماهى العشبة المستخرج منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم معهد Rajagolina الذي وضعه معهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية والعلامة التجارية COVID Organics، ما يسمى بالعلاج العشبى .



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وقال الرئيس: "لقد أجريت جميع التجارب والاختبارات، وقد أثبتت فعاليتها في الحد من القضاء على الأعراض لعلاج المرضى الذين يعانون من COVID -19 في مدغشقر، وبالفعل تم الإعلان عن شفاء حالتين.

ووفقا لموقع "mongabay" لم ترد منظمة الصحة العالمية على أسئلة حول COVID-ORGANICS، لكن الوكالة حذرت من انتشار المعلومات الخاطئة والعلاجات المعجزة المزعومة.



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ما هو عشب Artemisia annua ما هو عشب Artemisia annua يتم اشتقاق المكون الرئيسي من Artemisia annua أو الشيح الحلو، وهو نبات مورق أخضر ينبعث منه رائحة مدهشة، وتعتبر الأوراق المجففة من النبات لها خصائص طبية في مدغشقر. Advertisements

ولكن لا يوجد دليل يثبت أنه يعمل بالفعل ضد COVID-19 وهو مرض تنفسي أدى إلى وفاة أكثر من 165000 شخص وإصابة ما يقرب من 2.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وكثيرًا ما توصف العلاجات العشبية المصنوعة من أوراق A. annua كعلاج للملاريا، ولكن استخدامه ضد الملاريا مثير للجدل.

والت ورقة موقف صادرة عن منظمة الصحة العالمية عام 2012: "لا توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام المواد النباتية A. annua ، بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الشاي ، لعلاج الملاريا أو الوقاية منها، ومع ذلك، يتم استخدام مادة الأرتيميسينين، وهو مركب معزول عن نبات A. annua مع أدوية أخرى كعلاج للملاريا.



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قال Arjen M.Dondorp، أستاذ الطب الاستوائي في جامعة أكسفورد لـ Mongabay في بريد إلكتروني: "لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن مادة الأرتيميسينين يمكن أن تعالج COVID-19". "هناك تقارير قصصية عن أن عشب الأرتيسونات جُرب في الصين عندما تفشى المرض هناك ، وأن الدواء ليس له فائدة سريرية واضحة، وعلى حد علمي، لم يتم تسجيل أي تجارب سريرية رسمية مع الأرتيسونات لتقييم ما إذا كانت مادة الأرتيميسينين مفيدة في COVID-19 قد تم تسجيلها". مشتق من الأرتيسونات من مادة الأرتيميسينين.



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ويوجد في مدغشقر عدد قليل من حالات COVID-19 المؤكدة - فقط 121 من أصل 26 مليون نسمة - ولم يبلغ عن حالات وفاة حتى 20 أبريل.