نصائح غذائية اتبعيها في بداية شهر رمضان للوقاية من المشكلات الصحية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تتبع الكثير من النساء خطوات صحية لابد من الاعتماد عليها طيلة شهر رمضان المبارك، للمحافظة على حيوية الجسم وتغذيته بشكل سليم.

وقدم العديد من خبراء التغذية مجموعة من النصائح للتقيد بها في الشهر الفضيل:

- ابدأي إفطارك بتناول 3 حبات من التمر اقتداءً بما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما سيؤمن لك مصدراً غنياً للطاقة والألياف.

- راقبي وزنك، خاصة ان الكثير من الأشخاص يتعاملون مع شهر رمضان المبارك على أنه شهر الطعام، ما يؤدي إلى ارتفاع معدل امتصاص السعرات الحرارية في الجسم، وبالتالي زيادة الوزن.

- أكثري من تناول السوائل لتلبية متطلبات الجسم، ومنع الإصابة بالجفاف. كما يمكنك تناول إلى جانب السوائل الحساء واليخنة والخضار والفواكه الغنية بالسوائل كالطماطم والخيار والخس والبطيخ والبرتقال ما يساعد على ترطيب جسمك.

- عدم الإكثار من تناول المشروبات التي تحتوي على سكريات كالغازية وعصائر الفاكهة والمشروبات الرمضانية التقليدية، والحد منها بما لا يزيد عن كوب واحد يومياً خوفا من السعرات الحرارية المرتفعة.

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- تناولي ما لا يقل عن وجبتي طعام يومياً، وجبة السحور قبل الفجر، ووجبة الإفطار عند الغروب، بالإضافة إلى وجبة خفيفة واحدة بعد ساعات قليلة بعد الإفطار.

- تجنبي تناول الأطعمة المقلية والحلويات وغيرها من المأكولات التي تحتوي على الكثير من الدهون والسكر، فهي لا توفر قدراً كافياً من التغذية.

- احرصي على تناول البروتين والألياف أثناء وجبة السحور، ومن الأمثلة على الأطعمة البروتينية البيض والجبن وزبدة الفول السوداني والفاصوليا واللحوم ولا تنسي شرب الحليب.

- من المستحسن استهلاك كمية مناسبة من الكربوهيدرات المركبة، فهي تساعد على تخزين الطاقة وإطلاقها ببطء خلال ساعات الصيام الطويلة، ومنها الشعير والقمح والشوفان والدُخن (الذرة البيضاء)، والسميد، والفاصوليا، والعدس، وطحين الحبة الكاملة.

- تجنبي احتساء المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين، مثل الشاي والقهوة والكولا، فمادة الكافيين مدرة للبول وتحفز فقدان الماء بشكل أسرع.

الفيديو المرفق، تعرض خلاله اخصائية التغذية ماري بيل حرب الخطوات التي يمكن اعتمادها مع بداية شهر رمضان المبارك، وكيفية تجنب الصداع والارهاق.