كيف يمكنك تنظيف مستلزمات البقالة في ظل أزمة كورونا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد تسببه في إلزام الملايين حول العالم منازلهم وعدم خروجهم إلا لقضاء حاجاتهم الأساسية كتلقي الرعاية الطبية، ممارسة الرياضة أو شراء بعض لوازم البقالة، ما يزال فيروس كورونا يمارس ضغوطه الخانقة على الناس مع تواصل الإصابات والوفيات.

وبينما يمكنك الحد من خطر التقاطك العدوى عند الخروج من المنزل باتخاذ الاحتياطات الأساسية التي من ضمنها التباعد الاجتماعي وغسل اليدين غسلا جيدا، تتبقى مسألة تسوق لوازم البقالة من النشاطات التي تنطوي على قدرا إضافيا من الخطورة.

فأثناء التسوق، لا تكونين قريبة من أناس آخرين فحسب، بل إن المستلزمات التي قد تودين شرائها وإحضارها معك للمنزل ربما قد سبق وأن لمسها كثيرون غيرك، بل وربما سعلوا أو عطسوا عليها، وهو شيء لن يتسنى لك بالطبع معرفته أو اكتشافه، وهنا يكمن الخطر، حيث يسهل بتلك الطريقة التقاط العدوى ومن ثم نقله للعائلة.

وهذا لا يعني أنك مطالبة الآن بالتوقف عن الذهاب إلى السوبر ماركت، لكن ما يزال بمقدورك اتخاذ مزيد من الاحتياطات والاعتناء بالنفس بشكل إضافي لتجنب التقاط العدوى أو نشره لأناس آخرين.

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وعلقت على ذلك تشارلوت بيكر، أستاذ علم الأوبئة المساعد لدى كلية فيرجينيا-ماريلاند للطب البيطري في بلاكسبرج بولاية فيرجينيا، بقولها إن أكبر خطر يهددك أثناء تواجدك في السوبر ماركت هو أن تقتربي من شخص آخر مصاب بالفيروس، ولهذا من الضروري أن تحافظي على وجود مسافة بينك وبين الآخرين لا تقل عن 6 أقدام طوال الوقت، ولا داعي للخجل من طلب ذلك من الآخرين حال لاحظت اقتراب أحدهم منك، أو انتظري بضع لحظات قبل أن تمسكي بالمنتج الذي تودين شرائه حال كان هناك أحدهم يقف إلى جوار ذلك المنتج.

وكانت دراسة نُشِرَت نتائجها مؤخرا قد كشفت عن أن الفيروس يظل على الأسطح المصنوعة من البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ مدة تصل ل 72 ساعة وعلى الورق المقوى مدة تصل إلى 24 ساعة. لذا شددت بيكر على ضرورة التعامل عند التواجد في السوبر ماركت على أن كل الأسطح في المكان قد لمسها قبلك شخص مصاب.

كما نبه الباحثون على ضرورة غسل وتنظيف مستلزمات البقالة بمجرد العودة بها للمنزل، إلى جانب غسل اليدين بالماء والصابون بعد اخراج تلك المستلزمات من الأكياس، كما يمكن مسح أو غسل علب وصناديق الطعام قبل تخزينها للحد أكثر من الخطر.