تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي المانغا

المقادير - عصير البرتقال : نصف كوب

- مانغو : نصف كوب (مقشّر ومقطّع)

- العسل : نصف كوب (حسب الرغبة)

- الثلج : نصف كوب الطريقة: 1. في الخلاط الكهربائي، تضاف كلّ المقادير باستثناء الثلج، ويتمّ مزجها على سرعة عالية لمدة ثلاثين ثانية. Advertisements 2. بعدها، يضاف الثلج مع متابعة الخلط، وذلك حتى يتشكّل مزيج متجانس وأملس. يقدّم على الفور قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الزبادي بالبرتقال تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كنافة بالمانجو

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