تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي الأناناس

المقادير

- عصير البرتقال : كوب

- أناناس : كوب

- الموز : 2 pcs (متوسطة الحجم)

- سكر : ملعقتان كبيرتان

- زبادي : كوب (بدون نكهة مضافة)

- الثلج : كوب

الطريقة:

1ـ في الخلاط الكهربائي، توضع كلّ المقادير باستثناء الزبادي. ثم، تخلط بهدف الحصول على مزيج متجانس.

2ـ بعدها، يضاف الزبادي إلى هذا الخليط، مع متابعة الخلط.

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3 ـ يقدّم على الفور في كوب مزيّن بقطع الأناناس الصغيرة

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