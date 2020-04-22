تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي الأناناس

المقادير
- عصير البرتقال : كوب
- أناناس : كوب
- الموز : 2 pcs (متوسطة الحجم)
- سكر : ملعقتان كبيرتان
- زبادي : كوب (بدون نكهة مضافة)
- الثلج : كوب
الطريقة:
1ـ في الخلاط الكهربائي، توضع كلّ المقادير باستثناء الزبادي. ثم، تخلط بهدف الحصول على مزيج متجانس.
2ـ بعدها، يضاف الزبادي إلى هذا الخليط، مع متابعة الخلط.
3 ـ يقدّم على الفور في كوب مزيّن بقطع الأناناس الصغيرة
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