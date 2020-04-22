تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير التفاح الأخضر

المقادير
- التفاح : 1 pcs (الأخضر مقطّعة إلى مربعات صغيرة)
- النعناع : 50 gr
- سكر : ملعقتان كبيرتان (حسب الرغبة)
- الماء : كوب
- مكعبات الثلج : 4 pcs
- عصير الليمون : 1 pcs
الطريقة:
1. يضاف كلّ من التفاح والماء والسكر والليمون الحامض والنعناع والثلج، الى الخلاط الكهربائي، وتخلط جيّداً على سرعة عالية.
2. ثم، تصفّى وتسكب في كأس، وتزين بأوراق النعناع.
3. يقدّم هذا العصير بارداً.
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