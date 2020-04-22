المقادير

- الماء : كوبان

- ليمون : 4 pcs

- سكر : 10 ملاعق كبيرة

- ثلج : 10 pcs (مكعبات)

- ورق نعناع : 5 pcs الطريقة: 1- تخلط المكونات السابقة معا في الخلاط لمدة 30 ثانية. 2. ثم يسكب العصير في الإبريق ويزين بشرائح الليمون وورق النعناع. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الليمون بالكريمة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز السكر السهل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الليمون بالنعناع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.