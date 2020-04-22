تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب التمر الهندي

المقادير

- التمر الهندي : كوب (مجفف)

- سكر : 2 ملعقة كبيرة (أو بحسب الرغبة)

- الماء : 2 ليتر الطريقة: انقعي التمر هندي المجفف في ليتر من الماء طوال الليل.

صفي التمر هندي ثم أضيفي ليتر الماء والسكر وحركي.

ضعي المشروب في أكواب وقدميه بارداً، ويمكن إضافة الثلج وتعديل السكر حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك التمر بالقرفة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز السكر السهل

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