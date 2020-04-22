طبيب يوضح مرضى السكري الممنوعين من الصيام في رمضان

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أكد الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن هناك بعض النصائح الطبية التي ينبغي أن يلتزم بها مرضى السكري قبل شهر رمضان الكريم حتى لا يؤدي الصيام معهم إلى مضاعفات صحية، مع ضرورة رجوع كل مريض سكري إلى طبيبه المعالج لتحديد إن كان قادرا على الصيام من الناحية الطبية أم لا، وكذلك لتحديد مواعيد جرعات العلاج أو حقن الأنسولين بما يتوافق مع مواعيد الإفطار والسحور.

وأوضح الدكتور وليد الدالي، أنه ينبغي قياس نسبة السكر في الدم بشكل يومي خلال شهر رمضان، وأن يتم التنبه إلى الأعراض الطارئة مثل الصداع الشديد، والشعور بالدوخة وغيرها من الأعراض التي تستدعي استشارة الطبيب للتأكد من أنها لا تشكل خطورة على صحة مريض السكري، مضيفا أن هناك فئة من مرضى السكري لا يتعين عليهم الصيام مثل المرضى الذين يتعرضون لحالات من الإغماء وعدم التركيز، والمرضى الذين يعانون من انخفاض كبير، أو ارتفاع شديد في نسبة سكر الدم، ومرضى السكري المصابين بأمراض أخرى مزمنة مثل الإصابة بالأمراض القلبية ومرض السرطان والكلى هؤلاء لا ينبغي عليهم الصيام حتى لا يدخلون في دائرة الخطر.

وقدم الدكتور وليد الدالي، نصائحه الخاصة بصيام مرضى السكري، مشيرا إلى ضرورة تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبات صغيرة، مع مراعاة الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الدهون وعدم تناول الأطعمة المقلية، والحرص على شرب نسبة عالية من الماء لتعويض السوائل التي فقدها الجسم خلال الصيام مشددا أيضا على ضرورة الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين وأن يتم استبدالها بعصائر فواكه تحتوي على فيتامينات ومعادن، وأن يتم كذلك استبدال الخبز الأبيض بالخبز الذي يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة ومنها الخبز الأسمر، وأيضا خبز الشوفان بديل جيد للخبز الأبيض لمرضى السكري.

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