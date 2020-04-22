فوائد لا تعرفها لاستعمال ماء الزعتر بشكل مستمر

يعد الزعتر من الأعشاب الشهيرة دائم الخضرة ومعمرًا، وقد استخدمه المصريون القدماء في عمليات التحنيط، كما استعمله الإغريقيون كنوع من البخور، وتعددت فوائد ماء الزعتر، حيث يستخدم في علاج مشاكل حب الشباب، ومشكلة ارتفاع ضغط الدم.

كما يستخدم في تخضير العديد من الأطعمة مثل الصلصة وتتبيلات اللحوم، ويعد الزعتر من الشجيرات الصغيرة ويصل طولها 50 سنتيمتر، ويعود موطنه لبلاد منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وللزعتر أكثر من 300 نوع إضافة إلى الأنواع المهجنة، وينتمي للفصلة الشفوية، وتتميز أوراقه بالشكل البيضاوي، وتنمو بشكل طولي وتناوب على سيقانه، وتمتاز باختلاف ألوانه على الشجر.

وأوراق الزعتر يوجد منها الأخضر أو الأصفر الذي قد يصل إلى الأبيض، أما أزهار الزعتر تكون باللون الزهري أو الأرحواني الفاتح.

فوائد ماء الزعتر

فقدان الوزن

يعمل ماء الزعتر على تثبيط الشهية، وتوفير المواد الغذائية للجسم، مما يقلل من كمية الطعام المتناول خلال اليوم، ويقلل من تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات.

ويعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي يساعد في حرق الدهون وفقدان الوزن الزائد بشكل أفضل، لذلك أشتهر بأنه شاي تخفيف الوزن.

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القضاء على مشاكل الدورة الشهرية

يساعد ماء الزعتر على القضاء على مشاكل تشنجات الدورة الشهرية، بسبب احتوائه على مركبات نشطة مضادة للتشنج.

حيث أن ماء الزعتر يساعد على القضاء على آلام وازعاج الطمث، كما يعالج تقلبات المزاج أثناء الدورة الشهرية.

مضاد للأكسدة

يحتوي ماء الزعتر على العديد من المركبات النشطة ومضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من الأمراض، والتخفيف من آلامها مثل الدوار، والتصلب المتعدد، وطنين الأذن، والتهاب الكبد، والقوباء المنطقية.

كما يعمل على الحد من الإجهاد الكلي في الجسم.

علاج السعال

يحتوي ماء الزعتر على خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للالتهابات، مما يساعد على علاج السعال والاحتقان الناتج عنه، ومحاربة المسبب الأساسي في المرض للمساعدة على التحسن بشكل أسرع.

فوائد ماء الزعتر للحامل

يعتبر تناول ماء الزعتر بكميات طبيعية غذائية في الطعام، آمن على السيدات الحوامل، ولكن غير معروف درجة أمان تناول الزعتر بكميات دوائية.

ويعمل ماء الزعتر على توازن الهرمونات في الجسم، ويعمل على تحفيز هرمون البروجيسترون، لذلك يحب استخدامه في نهاية الحمل للمساعدة في الولادة الطبيعية.

ولكن يفضل استشارة الطبيب قبل تناول أي نوع من الأعشاب خلال فترة الحمل أو الرضاعة الطبيعية.

فوائد ماء الزعتر للجنس

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يساعد ماء الزعتر على التخلص من الإجهاد بشكل عام، حيث يعتبر الإجهاد سبب رئيسي في زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، وبالتالي يؤثر على الرغبة الجنسية والأداء الجنسي.

كما يتسبب نوع آخر من الإجهاد وهو الإجهاد النفسي في مشكلة عدم الوصول للنشوة الجنسية والانتصاب، فمن فوائد الزعتر أنه أحد الحلول الفعالة للتخلص من الإجهاد.

فوائد أخرى لماء الزعتر

يعمل على تعزيز مناعة الجسم، لاحتوائه على فيتامين أ ، وفيتامين ج وبالتالي العلاج من الزكام.

يستخدم في المبيدات الحشرية كطارد للآفات، ويستخدم لطرد البكتيريا والفئران، والفيروسات والآفات الحيوانية.

يساعد على تحسين الذاكرة والتركيز، كما يعمل على زيادة أوميجا 3 في الدماغ والتي تحمي من المشاكل المتعلقة بالعمر مثل الزهايمر.

يعالج مشاكل الجهاز الهضمي واضطرابات المعدة، والغثيان والإمساك والانتفاخ.

الآثار الجانبية لشرب الزعتر

تناول الزعتر بكميات طبيعية غذائية، يعتبر آمن ولكن عند تناوله لفترات طويلة، يمكنه أن يتسبب في بعض المشاكل مثل الغثيان والقيء واضطرابات في المعدة والصداع.

كما يعد أيضا استخدام زيت الزعتر على الجلد مهم جدا ومفيد لكنه في بعض الحالات يتسبب في مشاكل وتهيج البشرة.

كما توجد بعض الفئات الممنوعة من تناول ماء الزعتر وهي:

الحامل والمرضعات: يعتبر تناول الزعتر بكميات طبيعية غذائية آمن لدى السيدات الحوامل والمرضعات، ولكن غير مؤكد مدى سلامته على الحوامل والمرضعات عند تناوله بميات كبيرة أو دوائية، لذلك ينصح بعد تناوله في تلك الفترة.

المصابين بحساسية المرقدوش: الأشخاص المصابين بحساسية المرقدوش أو كما يسمى البردقوش، أو من نباتات الفصيلة الشفوية بشكل عام، يصابون أيضا بحساسية من الزعتر.

الأشخاص المصابون بسرطان الرحم أو الثدي أو المبيض.

الأشخاص المصابون باضطرابات نزيفية

الأطفال

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