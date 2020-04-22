شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث مضاعفات كورونا.. فشل الكلى يهدد ضحايا الفيروس القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف تقرير لموقع healthline عن ارتفاع معدل الإصابة بتلف الكلى بين مصابى فيروس كورونا كمضاعفات للمرض وفقا لما أكده الأطباء في مدينة نيويورك ، وأوضح الأطباء أن مصابى كورونا الذين دخلوا المستشفى بحالات حادة من فيروس كورونا يعانون من تلف في الكلى.

ووفقا لتقرير healthline أكد الأطباء أن هذه الظاهرة تشكل ضغطًا على أجهزة غسيل الكلى وغيرها من المعدات المستخدمة لعلاج إصابة الكلى،وقالوا "إنها مشكلة خطيرة للغاية فهى تعرض حياة العديد من الناس للخطر في جميع أنحاء منطقة نيويورك فهذه الحاله من المضاعفات الشائعة للمصابين بكورونا أن يصابوا بإصابة كلوية حادة".

وقال الدكتور مايكل جروس رئيس قسم أمراض الكلى في مركز مونتيفيوري الطبي في برونكس إن ما يقرب من 50 % من مرضى كورونا بوحدة العناية المركزة يعانون من إصابات حادة في الكلى.

وأضاف روس أن 20 إلى 30 % من الأشخاص في وحدة العناية المركزة يحتاجون إلى شكل من أشكال غسيل الكلى للبقاء على قيد الحياة، وبحسب ما أكده الأطباء كان لدى العديد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى كليتين صحيتين قبل اصابتهم بكورونا .

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فيما قال الدكتور شيفام جوشي طبيب أمراض الكلى وطبيب الرعاية الأولية في مدينة نيويورك أن التقارير الأخيرة من الصين تظهر أن عددًا أكبر بكثير من الأشخاص الذين يعانون من كوفيد19 يعانون من إصابات حادة في الكلى.

وأوضح الأطباء أن الكلى تقوم بتصفية الدم الزائد والسموم والشوارد التي تتراكم في الدم أثناء تناول الطعام والشراب ومع انهيار الانسجة نتيجة عدوى كورونا إذا لم تعمل الكلى فإن هذه السموم تتراكم في الدم لذلك يحتاج المرضى الى اجراء عمليات الغسيل الكلوى لإنقاذ حياتهم .